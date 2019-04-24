YSK, MHP’nin itirazındaki iddiaların araştırılmasını istedi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), MHP’nin Maltepe ve İstanbul için yaptığı olağanüstü itirazlarda kararını açıkladı.

YSK, MHP’nin Maltepe ve İstanbul için yaptığı olağanüstü itirazlar için sandık kurulu başkan ve üyelerinin kamu görevlisi olmayanlardan, il ve ilçe dışı ikameti olanlardan görevlendirilip görevlendirilmediğinin Maltepe 1. ve 2. İlçe Seçim Kurullarınca tespit edilmesine karar verdi. YSK, kısıtlı seçmene yönelik olağanüstü itirazda ise yeniden bilgi istenmesine gerek olmadığına karar verdi.



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