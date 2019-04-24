YSK, MHP’nin olağanüstü itirazını kabul etti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), MHP’nin Maltepe ve İstanbul için yaptığı olağanüstü itirazlar için sandık kurulu başkan ve üyelerinin kamu görevlisi olmayanlardan, il ve ilçe dışı ikameti olanların görevlendirilip görevlendirilmediğinin, Maltepe 1. ve 2. İlçe Seçim kurullarınca tespit edilmesi itirazını kabul etti.
YSK, AK Parti ve MHP tarafından İstanbul’da seçimlerin yenilenmesi talepli olağanüstü itirazlarına ilişkin mesaisini sürdürüyor. YSK, dün AK Parti’nin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilenlerin oylarının geçersiz sayılmasına ilişkin verdiği dilekçeyi reddetti. YSK, KHK ile ihraç edilenlerin oy kullanabileceğine hükmetmişti. YSK, Sandık Kurulları’nı da devlet memuru olmayan başkan ve üyelerinin de araştırılmasını kararlaştırmıştı.
MHP’nin itirazı kabul edildi
YSK, bugün gerçekleştirdiği toplantıda, MHP’nin Maltepe ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine dair gerçekleştirdiği olağanüstü itirazı hakkında ara kararını verdi. YSK, MHP’nin itiraz dilekçesinde ileri sürdüğü, 970 kişinin kaymakamlık tarafından gönderilen liste dışından sandık kurulu başkanı ve üyesi olarak görevlendirildiği iddiasının araştırılmasına hükmetti. Kurul, Maltepe 1. ve 2. İlçe seçim kurullarının, sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin görevlendirilmelerine dair esas alınan listenin hangi kurumdan alındığını bildirilmesini talep etti. Eğer bu sebeple listelerin ötesinde görevlendirme verilmişse, bahse konu kişiler içinde mazeret bildirerek seçim günü göreve gelmeyenler mevcutsa bunlarında listesi Maltepe 1. ve 2. İlçe seçim kurullarından istenecek.
AK Parti kararından alıntı
YSK, MHP’nin olağanüstü itiraz dilekçesinde ileri sürdüğü 2 bin 308 kısıtlı seçmenin seçimlerde oy kullandığı iddiası için AK Parti’nin itirazlarına dair verdiği ara kararı göstererek, bu noktadan yeniden bir bilgi istenmesine gerek olmadığına hükmetti. Söz konusu bilgi ve belgelerin 5 gün içinde Maltepe 1. ve 2. İlçe seçim kurullarından hazırlanmasını istedi.
Büyükçekmece için AK Parti itirazlarının ara karar sonucu beklenecek
YSK, AK Parti’nin Büyükçekmece için olağanüstü itirazında kararın dünkü AK Parti ara kararının sonucundan sonra açıklanacağını bildirdi. Öte yandan, MHP’nin 117 sandık kurulu başkanının akraba olduğu iddiasının da Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce araştırılmaya başlandığı bilgisine ulaşıldı.