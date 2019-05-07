HABER

YSK'nın İstanbul kararı sonrası Meral Akşener'den önemli açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.05.2019 09:47 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. İstanbul seçimlerinin yenilenmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Akşner "İYİ Parti olarak, tüm Türkiye'de 31 Mart ve 24 Haziran seçimlerinde görev yapmış tüm sandık başkanlarının incelenmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

YSK'nın İstanbul kararı sonrası Meral Akşener'den önemli açıklamalar

İYİ Parti lideri Akşener'in açıklamalarından öne çıkan satır başları;

Cübbesine düğme diktirmiş, siyasilerden emir alan hukukçulardan utanıyorum. Kendileri varlık içinde yüzerken, milletimin açlıkla mücadele etmek zorunda bırakılmasından utanıyorum. Babalar böbreklerini satışa çıkarırken, çocuklarına vakıflar kurdurup zengin edenlerden utanıyorum. Kendileri Öcalan'la PYD-YPG ile el altından pazarlık ederken, Kıbrıs'ı devrederken, Suriye'yi bir uydu devletçik kurulmasında gözünü kapatıp el sıkışırken, millete terörist, illet, zillet diyenlerden utanıyorum.

KANIMA EN ÇOK BU DOKUNUYOR...

Bunları konuşmak zorunda kalmaktan, bu ülkeyi düşürdükleri durumdan bahsetmekten utanıyorum. Başkası adına utanırsınız ya o yüzden utanıyorum. Yaptıkları hırsızlığı, arsızlığı anlatırken utanıyorum. Ben utanıyorum, onlar utanmıyor, yüzleri kızarmıyor. Kanıma da en çok bu dokunuyor. Allah şahit olsun ki elimde taşıdığım demokrasi bayrağını yere düşürmeyeceğim.

Şimdi soruyorum, İstanbul'daki seçimlerde İBB Başkanlığı, ilçe başkanlıkları, meclis üyelikleri ve muhtar seçimleri için tek zarf kullanmadık mı? Evet kullandık. Sandık başkanları aynı isimler değil miydi? Evet öyleydi. 4 oy pusulası vardı. İçlerinde sadece kaybettikleri Büyükşehir seçimlerini iptal etmek nasıl açıklanabilir. Bu zorbalığın sahiplerine soruyorum. Sadece 31 Mart değil 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de sandık kurullarını incelemeyi düşünmüyor musunuz? Bunu yapmanız gerekir. Gerekçeniz tam hukuksuzluk ise Ramazan'ın ilk orucunu hak yiyerek açtınız.

31 MART VE 24 HAZİRAN SEÇİMLERİ ÇAĞRISI

İYİ Parti olarak, tüm Türkiye'de 31 Mart ve 24 Haziran seçimlerinde görev yapmış tüm sandık başkanlarının incelenmesini talep ediyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?
AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilirAK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'seçim' açıklamasıDışişleri Bakanlığı'ndan 'seçim' açıklaması
Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener istanbul YSK İYİ parti seçim

En Çok Okunan Haberler

TKP İstanbul seçimleri için kararını açıkladı!

TKP İstanbul seçimleri için kararını açıkladı!

Cumhurbaşkanlığı'ndan YSK yorumu!

Cumhurbaşkanlığı'ndan YSK yorumu!

Yasak Elma'ya damga vuran yeni güzel!

Yasak Elma'ya damga vuran yeni güzel!

Çukur'a Koçovalılar'ın yeni düşmanı damga vurdu!

Çukur'a Koçovalılar'ın yeni düşmanı damga vurdu!

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK kararı sonrası açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK kararı sonrası açıklama

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Diğer Haberler
AK Partili Mustafa Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'seçim' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'seçim' açıklaması

Meral Akşener'den YSK kararı sonrası açıklama: Millet iradesi tıkanmıştır

Meral Akşener'den YSK kararı sonrası açıklama!

Fahrettin Altun: Verilen karar, demokrasimizin bir zaferidir

Cumhurbaşkanlığı'ndan YSK yorumu!

CHP sözcüsü Faik Öztrak: Bu kararla sandığa darbe yapılmıştır

CHP'den MYK sonrası çok sert açıklama!

YSK'nın kararı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten dikkat çeken açıklama

YSK'nın kararı sonrası AK Parti'den flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.