YSK'nın İstanbul kararı sonrası Meral Akşener'den önemli açıklamalar

İYİ Parti lideri Akşener'in açıklamalarından öne çıkan satır başları;

Cübbesine düğme diktirmiş, siyasilerden emir alan hukukçulardan utanıyorum. Kendileri varlık içinde yüzerken, milletimin açlıkla mücadele etmek zorunda bırakılmasından utanıyorum. Babalar böbreklerini satışa çıkarırken, çocuklarına vakıflar kurdurup zengin edenlerden utanıyorum. Kendileri Öcalan'la PYD-YPG ile el altından pazarlık ederken, Kıbrıs'ı devrederken, Suriye'yi bir uydu devletçik kurulmasında gözünü kapatıp el sıkışırken, millete terörist, illet, zillet diyenlerden utanıyorum.

KANIMA EN ÇOK BU DOKUNUYOR...

Bunları konuşmak zorunda kalmaktan, bu ülkeyi düşürdükleri durumdan bahsetmekten utanıyorum. Başkası adına utanırsınız ya o yüzden utanıyorum. Yaptıkları hırsızlığı, arsızlığı anlatırken utanıyorum. Ben utanıyorum, onlar utanmıyor, yüzleri kızarmıyor. Kanıma da en çok bu dokunuyor. Allah şahit olsun ki elimde taşıdığım demokrasi bayrağını yere düşürmeyeceğim.

Şimdi soruyorum, İstanbul'daki seçimlerde İBB Başkanlığı, ilçe başkanlıkları, meclis üyelikleri ve muhtar seçimleri için tek zarf kullanmadık mı? Evet kullandık. Sandık başkanları aynı isimler değil miydi? Evet öyleydi. 4 oy pusulası vardı. İçlerinde sadece kaybettikleri Büyükşehir seçimlerini iptal etmek nasıl açıklanabilir. Bu zorbalığın sahiplerine soruyorum. Sadece 31 Mart değil 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de sandık kurullarını incelemeyi düşünmüyor musunuz? Bunu yapmanız gerekir. Gerekçeniz tam hukuksuzluk ise Ramazan'ın ilk orucunu hak yiyerek açtınız.

31 MART VE 24 HAZİRAN SEÇİMLERİ ÇAĞRISI

İYİ Parti olarak, tüm Türkiye'de 31 Mart ve 24 Haziran seçimlerinde görev yapmış tüm sandık başkanlarının incelenmesini talep ediyoruz.

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