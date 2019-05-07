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YSK'nın kararının ardından Pegasus'tan '23 Haziran' duyurusu

leyla.kader leyla.kader
EKONOMİ  | 07.05.2019 10:37 | Son Güncelleme

Pegasus Hava Yolları, İstanbul seçimlerinin yenilenecek olması üzerine İstanbul kalkış ve varışlı olup yeni seçimlerin yapılacağı 23 Haziran tarihini kapsayan biletler için yolculara kesintisiz iade, iptal ve değişiklik hakkı tanındığını duyurdu. Şirket, bilete bağlı dönüş uçuşu için de aynı hakkı tanıyacak.

YSK'nın kararının ardından Pegasus'tan '23 Haziran' duyurusu

Pegasus Hava Yolları, 6 Mayıs akşamı YSK'nın İstanbul seçimlerini yenileme kararı vermesi ve yenilenecek seçim tarihini 23 Haziran olarak açıklamasının ardından yolcularıyla sosyal medya hesapları üzerinden bir bilgilendirme mesajı paylaştı.

Pegasus tarafından yapılan açıklama 6 Mayıs ve öncesinden alınan ve İstanbul kalkış ve varışlı, uçuş tarihi 23 Haziran'ı kapsayan biletler için ücretsiz değişiklik ve kesintisiz iade, iptal yapılabileceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada söz konusu bilete bağlı dönüş uçuşları için de aynı hakkın tanındığı ifade edildi.


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Anahtar Kelimeler:
pegasus ysk seçim 23 haziran

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