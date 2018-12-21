HABER

YSK’nın oy verme saatlerine ilişkin kararı Resmi Gazete’de

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 01:45 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde bazı doğu illerinde oy verme işleminin bir saat önce gerçekleştirileceğini bildirdi.

YSK’nın oy verme saatlerine ilişkin kararı Resmi Gazete’de

YSK’nın Yerel Seçimlerdeki oy kullanma saatlerine ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararda, güneşin doğuşuna ve batışına ilişkin değerlendirmelere göre, Mahalli İdareler Seçimlerinde oy verme günü olan 31 Mart Pazar günü itibariyle oy verme süresinin korunması kaydıyla bütün yurtta illere göre güneşin doğuş ve batış saatlerindeki farklılıklar dikkate alınarak bazı doğu illerinde oy verme süresinin başlangıç ve bitiş saatlerinin farklı olarak saptandığı aktarıldı.

Buna göre, 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde; Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Günüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy verme işlemi 07.00’da başlayıp 16.00’da son bulacak, diğer illerde ise 08.00 ile 17.00 saatleri arasında oy verme işlemi gerçekleştirilecek.

(İHA)

PARTNERTürkiye'nin en güzel 10 kadınıTürkiye'nin en güzel 10 kadını
Adana'da uçak seferleri iptal edildi!Adana'da uçak seferleri iptal edildi!
Adana'da uçak seferlerine 'sis' engeliAdana'da uçak seferlerine 'sis' engeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Resmi Gazete YSK oy verme saatleri yerel seçim 2018

En Çok Okunan Haberler

Köprü cezalarıyla ilgili TBMM Başkanı Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Köprü cezalarıyla ilgili TBMM Başkanı Yıldırım'dan önemli açıklamalar

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

TÜİK'in asgari ücret önerisi belli oldu

TÜİK'in asgari ücret önerisi belli oldu

İşte Benim Stilim'in diskalifiye olan yarışmacısı pilot oldu! Son hali inanılmaz

İşte Benim Stilim'in diskalifiye olan yarışmacısı pilot oldu! Son hali inanılmaz

Dünya diken üstünde! ABD'ye çok sert tepki: Tehdit etti

Dünya diken üstünde! ABD'ye çok sert tepki: Tehdit etti

14 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmen kendini savundu

14 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmen kendini savundu

İlginizi Çekebilir

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

15 Temmuz gecesi darbecileri bir tek er alt etti!

15 Temmuz gecesi darbecileri bir tek er alt etti!

MHP'de deprem! Hepsi istifa etti

MHP'de deprem! Hepsi istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da uçak seferlerine 'sis' engeli

Adana'da uçak seferleri iptal edildi!

Süper Loto sonuçları açıklandı! MPİ 20 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula

Merakla beklenen sonuçlar açıklandı

Lokasyon Bazlı Servislere Yönelik Öne Çıkanlar

Lokasyon Bazlı Servislere Yönelik Öne Çıkanlar

Perakendenin Geleceği - Alışveriş deneyimimizi değiştiren trendler

Perakendenin Geleceği - Alışveriş deneyimimizi değiştiren trendler

Inovasyon Tiyatrosu

Inovasyon Tiyatrosu

Şirketlerin dijital dönüşüm yolculuklarında karşılaştığı problemler

Şirketlerin dijital dönüşüm yolculuklarında karşılaştığı problemler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.