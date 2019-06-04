YSK'nın sandık başkanları kararıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;



Ramazan bayramımızı tebrik ediyorum.

Bütün hassasiyetimizle Pençe Harekatı devam ediyor. Sonlandırana kadar da bu harekat devam edecek.

(YSK'nın sandık başkanları kararı) Orada zannediyorum bir yanlış anlaşılma var. Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük.

(S-400 gerilimi) Geri adım atmamız söz konusu değil. Eğer Rusya gibi olumlu bir bu noktada bir teklif gelirse, biz Patriot'lar konusunda da adım atabiliriz. Bunu da kendilerine ayrıca söyledik. Fakat Patriot'lar konusunda bize Amerika tarafından maalesef böyle bir S-400'ler gibi olumlu karşı teklif gelmedi. Şimdi uluslararası ticarette herhalde kazan kazan esası her ülkenin menfaatinin gereğidir. Bu olmadığı takdirde de biz herhangi bir şeyi de almaya ne mecburuz ne mahkumuz.

Ayrıntılar geliyor...

