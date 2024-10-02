YSK'nın siparişi akıllara erken seçim tartışmalarını getirdi! Oy pusulası ve zarf satın alacaklar

Türkiye siyasi gündemi son günlerde yaşanan gelişmeler ile hareketli zamanlardan geçiyor. Partilerin karşılıklı açıklamaları gerilimi bazen artırırken bazen de düşürüyor. Yaşanan en büyük tartışmalardan biri ise 'erken seçim' tartışmaları.

Muhalefet kanadının büyük bir bölümü yerel seçimlerin ardından erken seçim çağrılarında bulunurken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel böyle bir beklentilerinin olmadığını aktarmıştı.

ÖZEL'DEN ERKEN SEÇİM AÇIKLAMALARI GELDİ

Özel'in bu görüşü muhalef içinde tartışmalar yaratmış ve Özel geri adım atmamıştı fakat son aylarda yaptığı açıklamalar ise bu görüşten uzaklaştığını gözler önüne serdi. CHP lideri de yaptığı birçok açıklamada erken seçim tartışmalarına dahil oldu ve erken seçim beklediklerini aktardı.

YSK OY PUSULASI VE ZARF SİPARİŞİ VERDİ

Bu gelişmelerin ışığında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından verilen sipariş ise tartışmaların dozunu artıracağa benziyor. YSK 2 kalem filigranlı oy pusulası ve zarf kâğıdı almak için ilan yayımladı.

SON TARİH 21 EKİM

Devlet Malzeme Ofisi’nin sitesindeki ilanda son teklif tarihinin ise 21 Ekim 2024 olduğu görülüyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İDDİALARI REDETTMİŞTİ

Muhalef tarafından gelen erken seçim açıklamalarına yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu olmuştu. Erdoğan geçen günlerde yaptığı açıklamada erken seçim iddialarına kapıyı kapatmış ve ''Muhalefetin kendi iç çekişmelerini gölgelemek amacıyla gündeme getirdiği erken seçim tartışmalarını havanda su dövmek olarak görüyoruz. Seçimsiz 3,5 yıl vardır'' demişti.