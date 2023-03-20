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YSK'nın yurt dışı sandıklarına ilişkin genelgesi Resmi Gazete'de

20.03.2023 06:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde yurt dışında kullanılacak oy pusulaların taşınmasına ilişkin esasları belirlediği genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

YSK'nın yurt dışı sandıklarına ilişkin genelgesi Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan YSK genelgesine göre; birleşik oy pusulaları, paketlenip mühürlendikten sonra Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na teslim edilecek. Oy pusulaların bulunduğu diplomatik torbalar, diplomatik kargo/kurye aracılığıyla Türk Hava Yolları (THY) tarafından varış noktalarına ulaştırılacak ve buradaki sandık saklama ve ulaştırma kurullarına teslim edilecek.

OY PUSULARI NASIL GETİRİLECEK?

Yurt dışında kurulacak sandıklarda kullanılan oy pusulaları ise YSK tarafından kiralanacak uçaklarla 'oy torbaları nakil komisyonları' ya da diplomatik kuryeler tarafından Türkiye'ye getirilecek. Kiralanacak uçaklarda, komisyon üyeleriyle birlikte Dışişleri Bakanlığı'nın görevlendirdiği bir diplomatik kurye ile YSK tarafından görevlendirilecek yeterli sayıda personel de bulunacak. Yurt dışında kullanılan oy pusulaları Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na teslim edilecek. Ardından mühürlü torbalar burada açılarak, oy sayımı yapılacak.

SEÇSİS VE SSPS HAKKINDA GENELGE DE YAYIMLANDI

Öte yandan YSK 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS) ve Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi'nin (SSPS) işleyişi hakkında yayımlanan genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; ilçe seçim kurulları, sandık sonuçları ile taranmış imzalı tutanakları SEÇSİS’e yükleyecek. Siyasi partiler ve cumhurbaşkanı adayları, SSPS üzerinden bu verilere erişebilecek. SSPS üzerinden ulaşılan sandık sonuçları ve tutanaklar, üçüncü şahıslara gönderilemeyecek. Bu sandık sonuçları geçici olacak ve itiraz edilemeyecek. Siyasi partilerin ve cumhurbaşkanı adayı/temsilcisi veya vekilinin, Siyasi Parti Portalı üzerinden talepte bulunması gerekli olacak. İlçe seçim kurulları, sandık sonuçları ile taranmış imzalı tutanakları SEÇSİS'e yükleyecek.

(DHA)

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