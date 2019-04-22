YSK, olağanüstü başvuruları görüşecek

AK Parti ve MHP'nin İstanbul seçimleri için yaptığı olağanüstü başvurular, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) gündemine alındı.

AK Parti'nin Büyükçekmece seçimleri ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri ile MHP’nin Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için yaptığı olağanüstü başvurular, YSK’nın gündemine alındı. AK Parti'nin YSK Temsilcisi Recep Özel'in olağanüstü itiraza ilişkin kurula bir sunum yapması ve kurulun söz konusu itirazları görüşerek karara bağlaması bekleniyor.

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)

