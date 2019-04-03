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YSK olağanüstü toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 01:48 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul İl Seçim Kurulu'nun 7 ilçede oy sayımının durdurulması kararını görüşüyor. Ankara'da Sadi Güven başkanlığında toplanan YSK toplantısında parti temsilcileri de yer alıyor.

YSK olağanüstü toplandı

Yüksek Seçim Kurulu Sadi Güven başkanlığında olağanüstü toplandı.

Olağanüstü toplantıya siyasi parti temsilcilerinin de katıldığı öğrenildi. Toplantıdan çıkacak karara göre geçersiz oyların yeniden sayılıp sayılmayacağı karara bağlanacak.

İstanbul'da AK Parti'nin başvurusu üzerine geçersiz oyların yeniden sayılması için yaptığı başvuru sonrası CHP'den hamle gelmiş ve sayım durdurulmuştu.

Bu karar ile Şile, Bayrampaşa, Ataşehir, Ümraniye, Beykoz, Fatih ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde başlatılan yeniden sayım işlemine son verilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Yüksek Seçim Kurulu İstanbul İl Seçim Kurulu Sadi Güven

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