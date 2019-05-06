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YSK önünde güvenlik önlemleri arttırıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.05.2019 19:10 | Son Güncelleme

ANKARA'da, İstanbul seçimine yapılan itirazların görüşüldüğü Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde güvenlik önlemleri arttırıldı.

YSK önünde güvenlik önlemleri arttırıldı

Arda ERDOĞAN- İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, İstanbul seçimine yapılan itirazların görüşüldüğü Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde güvenlik önlemleri arttırıldı.
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için yaptığı olağanüstü başvurunun kurul tarafından görüşüldüğü sırada YSK çevresinde, güvenlik önlemleri arttırıldı. Saat 16.30 sıralarında çok sayıda takviye polis, YSK binası çevresine geldi. Polisler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Ayrıca kamyonlar ile getirilen bariyerler, YSK binası ile Atatürk Bulvarı arasında kalan parka indirildi. Bariyerler, önlem amaçlı bekletiliyor.

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YSK önünde güvenlik önlemleri arttırıldıYSK önünde güvenlik önlemleri arttırıldıYSK önünde güvenlik önlemleri arttırıldı

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