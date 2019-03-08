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YSK önünde Mansur Yavaş protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 17:35 | Son Güncelleme

Kendilerini ’Bayrağını Sevenler Platformu’ olarak adlandıran bir grup, sahte senetten mahkemelik olan CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş’ı protesto etti.Kendilerini "Bayrağını Sevenler Platformu" olarak adlandıran bir grup, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde toplanarak,CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş’ı protesto etti.

Kendilerini ’Bayrağını Sevenler Platformu’ olarak adlandıran bir grup, sahte senetten mahkemelik olan CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş’ı protesto etti.
Kendilerini "Bayrağını Sevenler Platformu" olarak adlandıran bir grup, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde toplanarak,
CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş’ı protesto etti. Grup adına yapılan açıklamada, "Bugün basına yansıyan haberlerde Ankara gibi kadim bir şehre zillet ittifakı olarak tanımlanan yapının belediye başkan adayı olarak belirlenen Mansur Yavaş’ın sahtekarlığına hepimiz şahit olduk. Yani maske düştü, gerçek göründü. Zillet ittifakının Ankara adayı Mansur Yavaş ’hızlı ve usulsüz’ tahsilci çıktı. Yavaş’ın ‘sahte senetle’ 600 bin doları icrada tahsil etmeye çalışınca nasıl mahkemelik olduğunu okuduk. Mahkemenin Yavaş’ı 329 bin 736 lira ‘kötü niyet’ tazminatı, 164 bin 768 lira da para cezası ödemeye mahkum ettiğini duyduk. Hem de polis ve jandarma kriminal heyetinin yaptığı incelemelerle 4 senedin de düzmece ve sahte olduğunu gördük. CHP’li Yavaş’ın kirli çamaşırlarını ortaya döken yargı sürecine rağmen bu şahsa Ankaramızın Büyükşehir Belediyesini emanet etmek istemiyoruz. Sahtekarların, düzenbazların, kalpazanların bizim belediye başkanımız olmasına ihtimal yoktur. Biz Ankaralılar olarak böyle bir şahsın adaylığını tanımıyoruz. Yargının üstünü çizdiği kişinin üzerine bir çizgide biz atıyoruz. Bu nedenle siz değerli Ankaralılara seslenmek istiyorum, birkaç maskeyle gezinen, şimdiye kadar Ankara’ya ne bir hizmet ne de bir eser kazandırmamış, üstüne üstlük böyle sahtekar bir adayla bizlerin zihniyle alay eden bu ne olduğu belirsiz ittifaka itibar etmeyin. Amaçları hizmetleri baltalamak, belediyemizin kasasını tamtakır hale getirmek" denildi.

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