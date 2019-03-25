YSK seçim hazırlıklarını tamamladı

"Yeni binamızın bundan sonraki süreç için de hayırlı kararlar alınmasına vesile olmasını diliyorum. 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Seçimi'ni bu binadan yöneteceğiz. Arkadaşlarımız, personelimiz bu binaya taşındı. Eski Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü binamızda bulunan SEÇSİS sistemi hala orada ama gelecek günlerde burada da yeni bir sistem odası kuracağız. İki tane sistemimiz olacak. Felaket kurtarma merkezi olarak yukarıdaki binadaki sistem odamızı tutacağız, buraya da yeniden bir sistem odası kuracağız. Bunu önümüzdeki yılda planladık, böyle bir çalışma yapacağız."

Yeni hizmet binasının yapımında emeği geçen herkese teşekkür eden Güven, "Güzel olan bir şey de Allah'a şükür, binanın yıkımından yapımına kadar herhangi bir kaza, bela olmadı, ölüm olayı olmadı. Zor bir saha, Kızılay'ın göbeğinde. Yıkımı yapımından daha zordu. Hamdolsun bitirdik, herkese teşekkür ediyorum." dedi.

- Hazırlıklar tamam

31 Mart pazar günü yapılacak seçime sayılı günler kaldığının hatırlatılması üzerine de Güven, YSK'nin, il seçim kurulları ve ilçe seçim kurullarının seçim için hazırlıklarını tamamladıklarını bildirdi.