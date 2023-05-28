YSK SEÇİM SONUÇLARI 28 MAYIS 2023 (İKİNCİ TUR): Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı kim olacak? Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ve oy oranları anbean Mynet.com'da olacak

YSK seçim sonuçları canlı ve anlık veriler tüm seçmenler tarafından merak ediliyor. Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turu için bugün bir kez daha sandık başına giderek oylarını kullandı. Ülke genelinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. 2023 seçim sonuçları, Mynet.com seçim özel sayfasından anlık olarak takip edilebilecek.

YSK SEÇİM SONUÇLARI 28 MAYIS 2023 (İKİNCİ TUR):

YSK kesin seçim sonuçları, oy kullanma işlemininin sona ermesi ve yayın yasaklarının sona ermesinin ardından resmi seçim sayfasında yer alacak.

YSK'nın https://sonuc.ysk.gov.tr/ sayfasında şuanda yer alan ifadeler ise şöyle;

''28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Oylama Seçiminin sonuçları resmi olarak açıklandığında sayfamız aktif olacaktır.''

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OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ SAYILACAK?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

Bu işlemlerin ardından seçmenlerin imza atma zorunluluğunu yerine getirmeleri gerekecek.

"EVET" ya da "TERCİH" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.

Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.

