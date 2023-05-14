YSK SEÇİM SONUÇLARI: Yüksek Seçim Kurulu il il canlı seçim sonuçları açıklandı mı? Partilerin oy oranları ve milletvekili dağılımı sonuc.ysk.gov.tr

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim sonuçları hakkında araştırmalar yoğunlaştı. Oy sayım işlemi devam ederken tüm illerden ilk sonuçlar da gelmeye başladı. Anadolu Ajansı'ndan gelen ilk sonuçlara göre sandıkların yüzde 79.45'i açıldı. Açılan sandıklara göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 50.50 oy oranıyla önde. Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 43.70 ; Sinan Oğan'ın oy oranı ise yüzde 5.31. Peki, YSK seçim sonuçlarını açıkladı mı? Partilerin oy oranları ve milletvekili dağılımı nasıl? İşte konu hakkında tüm detaylar...

YÜKSEK SEÇİM KURULU CANLI SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği genel seçimleri için saat 08.00'de başlayan oy verme süreci tamamlandı. Sandıklar saat 17.00 itibarıyla kapandı. Sandık kurulları ise oy sayım işlemlerine devam ediyorlar.

Anadolu Ajansı'ndan gelen ilk sonuçlara göre sandıkların yüzde 79.45'i açıldı. Açılan sandıklara göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 50.50 oy oranıyla önde. Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 43.70 ; Sinan Oğan'ın oy oranı ise yüzde 5.31.

SEÇİM SONUÇLARI SONUC.YSK.GOV.TR'DE!

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin sonuçları resmi olarak açıklandığında YSK'nın resmi internet sitesinde yer alacak.

GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

3 ADAYLI SEÇİM

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesiyle birlikte yarışta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan kaldı. Bugünkü seçimlerde yaklaşık 5 milyon seçmen ilk kez oy kullandı.



