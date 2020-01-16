HABER
  4. YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı! Listede Gelecek Partisi yok

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı! Listede Gelecek Partisi yok

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.01.2020 21:34 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu, 2020 yılı Ocak ayı itibarıyla seçime girme yeterliliğine sahip 15 partinin listesini yayımladı. Listenin içerisinde Ahmet Davutoğlu'nun yeni kurduğu Gelecek Partisi gerekli şartları henüz taşımadığı için yer almadı.

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı! Listede Gelecek Partisi yok

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bir açıklama yaparak olası bir seçim durumunda seçime katılacak olan partilerin bir listesini açıkladı. Geçekleştirilen karar doğrultusunda hazırlanan listede seçime girebilecek partilerin isimlerine yer verilirken Ahmet Davutoğlu'nun başkanlığını yaptığı Gelecek Partisi listede yer almadı.

DAVUTOĞLU'NUN PARTİSİ YETERLİ KADAR İL VE İLÇE TEŞKİLATINA SAHİP DEĞİL

Geçtiğimiz aylarda kurulan Yeniden Refah Partisi, yeterli sayıda il ve ilçe teşkilatlarına sahip olduğu için seçime girmeye hak kazanmış olarak görülürken Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi ise gerekli şartları henüz taşımadığı öğrenildi.

İl ve İlçe seçim kurullarında birer adet temsilci bulunduran siyasi partiler 298 sayılı kanunun 17'inci maddesinde belirtilmişti. 14. maddenin 4. fıkrası gereğince YSK tarafından tespit ve ilan edilen siyasi partiler, söz konusu maddede öngörülen il ve ilçe seçim kurullarında birer temsilci bulundurma haklarına sahip olabiliyorlar.

Yüksek Seçim Kurulu'nun olası bir seçimde, seçime girecek olan partiler ise şunlar:

1- Adalet ve Kalkınma Partisi,

2- Anavatan Partisi

3- Bağımsız Türkiye Partisi

4- Büyük Birlik Partisi

5- Cumhuriyet Halk Partisi

6- Demokrat Parti,

7- Demokratik Sol Parti

8- Halkların Demokratik Partisi

9- Hür Dava Partisi 10- İYİ Parti

11- Milliyetçi Hareket Partisi

12- Saadet Partisi

13- Türkiye Komünist Partisi

14- Vatan Partisi

15- Yeniden Refah Partisi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBacak bacak üstüne atmayın çünkü...Bacak bacak üstüne atmayın çünkü...
TBMM'de hayvan hakları görüşmesi: Aynı görüşte birleştikTBMM'de hayvan hakları görüşmesi: Aynı görüşte birleştik
Almanya Başbakanı Merkel: "Hafter’in ateşkese istekli olması iyi bir mesaj"Almanya Başbakanı Merkel: "Hafter’in ateşkese istekli olması iyi bir mesaj"
Anahtar Kelimeler:
YSK Yüksek Seçim Kurulu gelecek partisi Ahmet Davutoğlu

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan ve Abdullah Gül'ün başyaveriydi! FETÖ'cü Özdaban'ın cezası belli oldu

Erdoğan ve Abdullah Gül'ün başyaveriydi! FETÖ'cü Özdaban'ın cezası belli oldu

'Anal ilişki' sorusu terletti! 'Zaten günah!'

'Anal ilişki' sorusu terletti! 'Zaten günah!'

İmamoğlu'na tepki için sosyal medyadan unvanını silmişti! 'Doktora yapmamış Türk kadınları...'

İmamoğlu'na tepki için sosyal medyadan unvanını silmişti! 'Doktora yapmamış Türk kadınları...'

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı

Tayin ile yer değişikliğinde yeni düzenleme

Tayin ile yer değişikliğinde yeni düzenleme

Yeni evli imama şok! Karısı erkek çıktı!

Yeni evli imama şok! Karısı erkek çıktı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Diğer Haberler
TBMM Genel Kurulu’nda 'Hayvan Hakları Raporu' görüşüldü

TBMM'de hayvan hakları görüşmesi: Aynı görüşte birleştik

Rusya’nın yeni başbakanı Mihail Mişustin oldu

Rusya’nın yeni başbakanı Mihail Mişustin oldu

Ahmet Hakan'dan Fatih Altaylı'ya 'Selahattin Demirtaş' yanıtı!

Ahmet Hakan'dan Fatih Altaylı'ya 'Selahattin Demirtaş' yanıtı!

AK Partili isimden bomba 'Kanal İstanbul' açıklaması: CHP'liler arsa aldı

AK Partili isimden Kanal İstanbul açıklaması: CHP'liler arsa aldı

TBMM Genel Kurulu'nda, 'Vikipedi' tartışması

TBMM'de 'Vikipedi' tartışması!

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 3 parti baraj altında kalıyor

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 3 parti baraj altında kalıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.