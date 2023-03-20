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YSK seçmen listesi sorgulama nasıl yapılır? Seçimde nerede oy kullanacağım? TIKLA-ÖĞREN

20.03.2023 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YSK seçmen listesi sorgulama işleminin nasıl yapılacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy kullanacaklar vatandaşlar için seçmen listeleri bugün askıya çıkarıldı. Bu gelişme ile birlikte YSK seçmen listesi sorgulama nasıl yapılır? Seçimde nerede oy kullanacağım? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılamaya başlandı. YSK seçmen isim listesi sorgulama ekranına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

YSK seçmen listesi sorgulama nasıl yapılır? Seçimde nerede oy kullanacağım? TIKLA-ÖĞREN

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için takvimini geçtiğimiz günlerde açıkladı. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan seçimler öncesi ilişkin takvime göre muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ait askı listeleri güncellenmek için bugün itibariyle ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarıldı. Peki, YSK seçmen listesi sorgulama işlemi nasıl yapılır? Seçimde nerede oy kullanacağım nasıl öğrenebilirim? TIKLA-ÖĞREN...

YSK SEÇMEN LİSTESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Seçmen kaydı sorgulama işlemi, hem YSK hem de E devlet üzerinden yapılabiliyor.

Yurt içinde ikamet eden seçmenler, askı dönemi içerisinde, kendisinin, aynı hanede oturan yakınlarının ve aynı binada oturan seçmenlerin bilgilerini görüntüleuebiliyor, askı dönemi sonrasında kendisinin ve aynı hanede oturan yakınlarının oy vereceği sandık alanı bilgilerini sorgulayabiliyor.

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

Seçmen kaydı sorgulama için YSK sitesine T.C. kimlik numaranızla giriş yapmanız gerekiyor Açılan sayfada bilgileriniz ve hanenize kayıtlı olanların bilgileri çıkıyor.

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

seçim 3

E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

Seçmen kaydı sorgulamak için e-Devlet Kapısı internet sitesine girip “Giriş Yap” butonuna tıklayınız.

Daha sonra ana sayfada bulunan arama kutucuğuna da Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama yazarak sisteme erişebilirsiniz. Kimlik Doğrulama Yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.

E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

seçim ne zaman

SEÇİMDE NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Seçimde nerede oy kullanılacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra www.ysk.gov.tr internet sayfası üzerinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden öğrenilebiliyor.

SEÇMEN LİSTESİ NE KADAR ASKIDA KALACAK?

Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ait askı listeleri 2 Nisan'da askıdan indirilecek ve itiraz süreci son bulmuş olacak.

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