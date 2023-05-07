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YSK son durumu açıkladı: Toplam sayı 1 buçuk milyonu geçti

07.05.2023 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurt dışında oy kullanma heyecanı devam ediyor. Oy kullanma hakkı olan vatandaşlar yetkili temsilciliklerde veya gümrük kapılarında siyasi tercihini yapıyor. Yüksek Seçim Kurulu saat 22.00 itibarıyla oy kullanan toplam seçmen sayısının 1 milyon 666 bin 824 olduğunu duyurdu.

YSK son durumu açıkladı: Toplam sayı 1 buçuk milyonu geçti

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 666 bin 824 oldu.

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) edinilen bilgiye göre, gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında temsilciliklerde 1 milyon 556 bin 469, gümrüklerde ise 110 bin 355 seçmen oy kullandı.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 9 Mayıs'a, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.


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seçim YSK

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