YSK sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, saat 18.00’de Saraçhane’deki İBB binasına giderek görevi devralacak.

YSK sonu\u00e7lar\u0131na g\u00f6re \u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 se\u00e7ilen Ekrem \u0130mamo\u011flu, saat 18.00\u2019de Sara\u00e7hane\u2019deki \u0130BB binas\u0131na giderek g\u00f6revi devralacak. Erkekler anlatt\u0131: Kad\u0131nlar\u0131n yatak odas\u0131nda yapt\u0131\u011f\u0131 en b\u00fcy\u00fck 10 seks hatas\u0131BUDO, B\u00fcy\u00fck\u00e7ekmece seferlerine son veriyorEngelliler i\u00e7in haz\u0131rlanan dev proje\u00a0Sivas'ta\u00a0ba\u015flat\u0131ld\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum