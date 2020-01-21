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  4. YSK üyeliği seçim süreci

YSK üyeliği seçim süreci

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 12:41 | Son Güncelleme

Yargıtaydaki seçimlerin üçüncü turunda 14. Hukuk Dairesi Üyesi Mahmut Akgün, YSK üyeliğine getirildi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeliği için Yargıtayda yapılan seçimlerin üçüncü turu tamamlandı.

YSK Başkanı Sadi Güven ile 5 üyenin görev sürelerinin dolması nedeniyle yeni üyelikler için Yargıtay ve Danıştay Büyük Genel Kurullarınca yapılan seçimlere bugün de devam edildi.

Yargıtaydan üç üyenin belirlenmesi için Yargıtay Büyük Genel Kurulunca seçimlerin üçüncü turunda 14. Hukuk Dairesi Üyesi Mahmut Akgün, üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyunu alarak YSK üyeliğine seçildi. Diğer adaylar Ali Karaıslı, Ömer Kızılkaya ile Orhan Usta yeterli oyu alamadı.

Yargıtayda geçen hafta yapılan seçimlerin ilk turunda ise 21. Hukuk Dairesi Üyesi Ahmet Yener, YSK üyeliğine getirilmişti. Böylece Yener ile Akgün YSK'ye seçilen ilk iki isim oldu. Yargıtay Büyük Genel Kurulunca seçimlere öğleden sonra devam edilecek, Yargıtay üyeleri bir üyenin daha belirlenmesi için tekrar sandığa gidecek.

Danıştay Büyük Genel Kurulunca geçen hafta yapılan seçimde ise adaylar Cevdet Malkoç, Ekrem Özübek, Adil Memiş, Hasan Önal, Bilge Apaydın, Ali Ürker ve Battal Öğüt yeterli çoğunluğa ulaşamamıştı.

Danıştayda da saat 14.30'da seçimlerin ikinci turu gerçekleştirilecek.

YSK'de, Yargıtay üyeliğinden seçilen Başkan Sadi Güven ile Faruk Kaymak ve Refik Eğri'nin görev süreleri 23 Ocak'ta dolacak.

Danıştay kontenjanından seçilen üyeler Zeki Yiğit, İlhan Hanağası ve Nakiddin Buğday'ın da görev süreleri aynı gün sona erecek.

Yeni üyeler, 6 üyenin seçilmesinin ardından 24 Ocak'ta göreve başlayacak.

YSK'nin seçilen yeni üyeleri, toplanarak aralarından salt çoğunluk ve gizli oyla başkanı belirleyecek.

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