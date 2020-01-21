YSK üyeliği seçim süreci

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeliği için Yargıtayda yapılan seçimlerin üçüncü turu tamamlandı.

YSK Başkanı Sadi Güven ile 5 üyenin görev sürelerinin dolması nedeniyle yeni üyelikler için Yargıtay ve Danıştay Büyük Genel Kurullarınca yapılan seçimlere bugün de devam edildi.

Yargıtaydan üç üyenin belirlenmesi için Yargıtay Büyük Genel Kurulunca seçimlerin üçüncü turunda 14. Hukuk Dairesi Üyesi Mahmut Akgün, üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyunu alarak YSK üyeliğine seçildi. Diğer adaylar Ali Karaıslı, Ömer Kızılkaya ile Orhan Usta yeterli oyu alamadı.

Yargıtayda geçen hafta yapılan seçimlerin ilk turunda ise 21. Hukuk Dairesi Üyesi Ahmet Yener, YSK üyeliğine getirilmişti. Böylece Yener ile Akgün YSK'ye seçilen ilk iki isim oldu. Yargıtay Büyük Genel Kurulunca seçimlere öğleden sonra devam edilecek, Yargıtay üyeleri bir üyenin daha belirlenmesi için tekrar sandığa gidecek.

Danıştay Büyük Genel Kurulunca geçen hafta yapılan seçimde ise adaylar Cevdet Malkoç, Ekrem Özübek, Adil Memiş, Hasan Önal, Bilge Apaydın, Ali Ürker ve Battal Öğüt yeterli çoğunluğa ulaşamamıştı.