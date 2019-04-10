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"YSK ya aydınlığa çıkaracak ya kaosa sürükleyecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 11:20 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "Yüksek Seçim Kurulu, alacağı bir kararla ya Türkiye'yi aydınlığa çıkaracaktır veya Türkiye'yi kaosa sürükleyecektir" - "Biz aydınlıktan, beraberlikten, huzurdan, birlikte yaşamaktan, demokrasiden, hukukun üstünlüğünden yanayız. Üstünlerin hukukundan yana değiliz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yüksek Seçim Kurulu, alacağı bir kararla ya Türkiye'yi aydınlığa çıkaracaktır veya Türkiye'yi kaosa sürükleyecektir." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki lider, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin çok yoğun ve ağır bir gündemi bulunduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, iç ve dış politikada, eğitimde, ekonomide sorunlar varken Türkiye'nin İstanbul seçimlerine kilitlendiğini, bunun çok acı bir olay olduğunu söyledi.

İnsanların sandıklara gittiğini, oylarını kullandığını, seçimin yapıldığını daha sonra itirazların gereğinin yerine getirildiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Şimdi geriye dönüp biz bu seçimi nasıl iptal ettirebiliriz, bunun arayışı içindeler. Demokrasiden uzaklaşıyoruz. Demokrasi kültürünü katlediyoruz. Bir kişinin talebine göre devleti şekillendirmeye, bir kişinin talebine göre seçimi sonuçlandırmaya ve sonuçlandırırken de onun beklentilerine uygun kararlar çıkarmaya çalışıyoruz. Vahim bir tablo. Bütün dünyanın izlediği vahim bir tablo." diye konuştu.

- "YSK baskılara boyun eğmemeli"

Kılıçdaroğlu, bugün tekrar toplanan YSK'yi 7 madde için göreve çağıracağını, bu maddelerin demokrasi tarihinin önemli maddeleri olacağını savunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Birinci maddemiz şu, YSK'ye çağrı yapıyorum. YSK, yasalara ve daha önce benzer olaylar karşısında aldığı kararlara uymak zorundadır. İkinci maddemiz YSK, seçimde kaybedenlerin devletin gücünü kullanarak ürettikleri yasa dışı gerekçeleri reddetmek zorundadır. Üçüncü madde YSK, iktidar sahiplerinin YSK üzerinde kurdukları baskılara boyun eğmemek zorundadır.

Dördüncü madde YSK, demokrasi değil seçimsiz Türkiye isteyen iktidar sahiplerine 'dur' demek zorundadır. Beşinci madde 'YSK, hukukun üstünlüğü mü yoksa iktidar sahibi üstünlerin hukuku mu', buna açık ve net cevap vermek zorundadır.

Altıncı madde YSK'da hakimler mi var yoksa iktidar sahiplerinin taşeronlaştırmak istediği kişiler mi var? Bunu demokrasiden yana kararlılığıyla göstermek zorundadır.

Yedinci madde özetle YSK, iktidar sahiplerinin güçlerini kullanarak demokrasiye karşı kurulan kumpası bozmak zorundadır. Bu YSK'nin tarihsel görevidir. YSK alacağı bir kararla ya Türkiye'yi aydınlığa çıkaracaktır veya Türkiye'yi kaosa sürükleyecektir. Biz aydınlıktan, beraberlikten, huzurdan, birlikte yaşamaktan, demokrasiden, hukukun üstünlüğünden yanayız. Üstünlerin hukukundan yana değiliz."

Kılıçdaroğlu, tarihsel bir sorumluluğu bulunan YSK'nin bu aşamada alacağı kararla Türkiye'de demokrasinin önünü açacağını, bunu hatırlatmanın görevleri olduğunu belirtti.

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açıklama Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener Yüksek Seçim Kurulu

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