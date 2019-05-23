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"YSK, yapılan tüm seçimlerin patronudur"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 18:29 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: - "Verilen kararı doğru bulup bulmamak bizim lüksümüz değildir. YSK, yapılan tüm seçimlerin patronudur. Başından beri söylediğimiz şey YSK'nin vereceği karar herkesi bağlayacaktır. Dolayısıyla kararı vermiştir, verilen karar da seçimin tekrar yapılması yönündedir. Bu karar ortada olduktan sonra 'Bunu ben kabul etmiyorum' gibi çıkışlar hukuk devleti ilkelerine nezaketsizliktir. Bunu asla kabul edemeyiz"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, YSK'nin gerekçeli kararına ilişkin, "YSK, yapılan tüm seçimlerin patronudur, başından beri söylediğimiz şey YSK'nin vereceği karar herkesi bağlayacaktır. Dolayısıyla kararı vermiştir, verilen karar da seçimin tekrar yapılması yönündedir. Bu karar ortada olduktan sonra 'Bunu ben kabul etmiyorum.' gibi çıkışlar hukuk devleti ilkelerine nezaketsizliktir. Bunu asla kabul edemeyiz." dedi.

Yıldırım, Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Esnaf ve vatandaşla sohbeti esnasında yoğun ilgiyle karşılaşan Yıldırım, kendisine sevgi gösterisinde bulunanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyareti sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) dün açıklanan gerekçeli kararına yönelik şu değerlendirmede bulundu:

"Verilen kararı doğru bulup bulmamak bizim lüksümüz değildir. YSK, yapılan tüm seçimlerin patronudur. Başından beri söylediğimiz şey YSK'nin vereceği karar herkesi bağlayacaktır. Dolayısıyla kararı vermiştir, verilen karar da seçimin tekrar yapılması yönündedir. Bu karar ortada olduktan sonra 'Bunu ben kabul etmiyorum.' gibi çıkışlar hukuk devleti ilkelerine nezaketsizliktir, bunu asla kabul edemeyiz. Dolayısıyla bu kararın gereğini yapmak için bugün İstanbul sokaklarındayız. Kampanyamızı yapıyoruz."

Yıldırım, gerekçeli kararda yaşandığını söyledikleri yolsuzluk ve usulsüzlüklerin teyit edildiğini dile getirdi.

Binali Yıldırım, şöyle devam etti:

"Herkes her şeyi söyleyebilir ama tek kelimeyle şunu söylemek gerekir, en baştan beri söylediğimiz seçim sonrası yaşanan yolsuzluklar, usulsüzlükler oy kaydırmaları, oyla ilgili her türlü düzensizlik yaşanmıştır. YSK kararı da bunu teyit etmiştir, onaylamıştır. (4'e karşı 7 üyenin oy çokluğuyla aldığı karar) Onun hiç önemi yok, mahkeme kararı verilmiştir. Her kararın tam mutabakatla verilmesi gerekmiyor. Hatırlayın AK Parti'yi kapatma davası da 6'ya 5'le reddedilmişti."

Yıldırım, bir muhabirin, gerçekleştirilen programların duyurusunun yapılmadığını ifade etmesi üzerine de "Duyuru her zaman yapılıyor. Bizim saklayacak bir şeyimiz yok. Görüyorsunuz bu milletin içinde neyi saklayacaksınız, her şeyi herkes bilecek, konuşacak biz de sabırla metanetle dinleyeceğiz, çünkü görevimiz bu. O yüzden programları da ne yapacağımızı da bilirsiniz ama önemli olan yaşadıklarınızı ve gördüklerinizi doğru aktarmaktır. Doğru aktardığınız sürece herhangi bir sorun yok."

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a ziyaretlerinde, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Serkan Acar, AK Parti Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, eskiSultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ve partililer eşlik etti.

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23 haziran seçimleri AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım esnaf ziyareti Gaziosmapaşa

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