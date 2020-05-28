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  4. YSK'ye girecek öğrenciler dikkat! Nüfus müdürlükleri açık olacak

YSK'ye girecek öğrenciler dikkat! Nüfus müdürlükleri açık olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2020 22:50 | Son Güncelleme

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, YKS'ye girecek öğrencilerin T.C. Kimlik Kartı başvuruları için 30 Mayıs Cumartesi günü nüfus müdürlüklerinin açık olacağını duyurdu.

YSK'ye girecek öğrenciler dikkat! Nüfus müdürlükleri açık olacak

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek YKS’ye girecek olan öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il ve ilçe nüfus müdürlükleri 30 Mayıs Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 30 Mayıs Cumartesi günü 15 yaşını tamamlayanların kendileri ile birlikte ana baba veli veya vasisi ; T.C. kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla sınava başvuruşduğunu gösterir fotoğraflı belge ile 10.00-17.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceklerdir.

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