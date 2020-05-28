YSK'ye girecek öğrenciler dikkat! Nüfus müdürlükleri açık olacak

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek YKS’ye girecek olan öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il ve ilçe nüfus müdürlükleri 30 Mayıs Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 30 Mayıs Cumartesi günü 15 yaşını tamamlayanların kendileri ile birlikte ana baba veli veya vasisi ; T.C. kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla sınava başvuruşduğunu gösterir fotoğraflı belge ile 10.00-17.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceklerdir.

