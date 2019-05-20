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YSK yedek üye ile toplantı itirazına karar verdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.05.2019 18:12 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Seçimi iptalini 4’ü yedek 11 kurul üyesi ile alınmasına dair yapılan itirazı reddetti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Seçimi iptalini 4’ü yedek 11 kurul üyesi ile alınmasına dair yapılan itirazı reddetti. Kurulun 11 üye tam sayısı ile toplanıp karar almasının Anayasa’ya aykırı bir durum olmadığına hükmedildi.

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerine ilişkin kararı 11 üye tam sayısı ile birlikte aldı. Ancak bunlardan 4’ü yedek kurul üyesiydi, yapılan itirazda 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulu Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 4. Maddesinde, yedek üyenin, kurul üyelerinden boşalma olması halinde onun yerine görev yapabileceği bilgisi yer aldı ve tam kanunsuzluk oluşturduğu ileri sürüldü. Bu kapsamda İstanbul kararının yeniden değerlendirilmesi talebi geldi.

Anayasaya aykırı değil
Kurul toplantı ve karar yeter sayıları ile ilgili nihai kararını belirledi, yapılan başvuruyu reddetti. Böylece, Anayasa’nın 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki kanun ve 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulu Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun’da, kurulun 7 üye ile toplanacağına dair açık bir hüküm ve düzenleme bulunmadığından ilgili itirazın reddedildiği bildirildi.

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