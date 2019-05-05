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"YSK zannediyorum yarından itibaren bir karara varacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 07:49 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım: - "Seçimler sonrası gelişen olaylar hukuki bir sürece girmiştir. YSK de İstanbul seçim sonuçlarına göre partimizin ve MHP’nin şikayetlerini inceledi. Zannediyorum yarından itibaren bir karara varacak"'

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "Seçimler sonrası gelişen olaylar hukuki bir sürece girmiştir. YSK de İstanbul seçim sonuçlarına göre partimizin ve MHP’nin şikayetlerini inceledi. Zannediyorum yarından itibaren bir karara varacak.'' dedi.

Sabah namazını Pendik'te Amine Hatun Camisi'nde kılan Yıldırım, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Seçimler sonrası gelişen olayların hukuki bir sürece girdiğini" belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Yüksek Seçim Kurulu da (YSK) İstanbul seçim sonuçlarına göre de partimizin ve MHP’nin şikayetlerini inceledi. Zannediyorum yarından itibaren bir karara varacak. Başından beri söylediğimiz birşey var, tek karar merci YSK’dır. Herkesin bu karara rıza göstermesi gerekir. Biz bunun sonucunu bekliyoruz. Bu seçim sonrası olaylar, yanlışlıklar, olaylarla ilgili her şeyi söyledik, bize düşen beklemektir. Zaman zaman çeşitli yorumlar yapılıyor, dün bir yazar iptal edilebilir, reddedilebilir veya İmamoğlu'ndan alınıp bir başkasına verilebilir diye. Öyle bir şey yok. Sonuçlar alınıp bir başkasına verilmesi gibi sonucu yok. Tamamen yanlıştır. Öyle bir talebi ne partimiz ne de biz yaptık. Milletin iradesi sandıkta tecelli etmiştir. Vatandaşların verdiği oyların hak edilen yere gidip gitmediğinin mücadelesini verdik, üzerimize düşeni yaptık. Karar YSK'nındır.''

Yıldırım, ramazan ayı ve Anneler Günü'nün hatırlatılması üzerine bu akşam ilk teravihin yapılacağını ve sahura kalkılacağını söyledi.

Tüm vatandaşların ramazanını tebrik eden Yıldırım, "Ramazan, rahmet, bereket ayıdır. İnşallah en güzel şekilde ihya etmeyi Allah nasip eder diye dua ediyoruz." dedi.

Yıldırım, "Annelerimiz, bizim her şeyimiz. Cennet annelerimizin ayağı altındadır diyor Peygamberimiz. Genç yaşta annesini kaybetmiş biri olarak anne hasretini herkes bilir ama ben yaşayarak biliyorum. Bizi dünyaya getiren, ülkeye hizmet imkanı veren eli öpülesi annelerin gününü kutluyorum. Annelerimiz evlatlarını ülkeye, millete, vatana güzel hizmet etsin diye yetiştirdiler. Terörün şehit ettiklerine rahmet diliyorum.'' ifadelerini kullandı.

Açıklamalardan sonra Yıldırım, cemaatle kahvaltı yapıp camiden ayrıldı.

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