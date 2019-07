YSK’da AYT sayısal Türkiye birincisi Ankara’dan

Türkiye 22’incisi oldu

İlkokul 1. sınıftan beri öğrencileri olan Şebnem Sarı’nın YKS Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) sayısal Türkiye birincisi olduğunu kaydeden Büyükağaoğlu, “Şebnem, AYT’de çıkan 80 sorunun 80’ine de doğru cevap verdi. Aynı zamanda genel sıralamada da Türkiye 22’incisi oldu. İlk binde 7 derecemiz, ilk 3 binde 21 derecemiz, ilk 5 binde 26

derecemiz var. Bu başarı, tüm çocuklarımın, tüm öğretmenlerimin, tüm ekibimin, velilerimin başarısı. Biz kocaman bir aileyiz. Evrensel ailesinin birer bireyi olmaktan dolayı yıllarca gururlandık, bugün çok daha gururluyuz” şeklinde konuştu.

Başarıya ulaşmalarındaki faktörleri paylaşan Büyükağaoğlu, 9, 10 ve 11’inci sınıflarda çok düzenli ve kurallı çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, özellikle 12. sınıfta öğrencileriyle haftada 65 saatlik bir program yürüttüklerini kaydetti. Ayrıca öğrencilerin düzenli olarak deneme sınavlarına girdiklerini belirten Büyükağaoğlu, her 8 kişilik öğrenci grubunun bir danışman öğretmeni olduğunu ve bu danışmanlar tarafından öğrencilerin düzenli olarak takip edildiklerini söyledi. Ders çalışmanın yanı sıra sosyal aktivitelerin de öğrencilere olumlu katkılar sağladığını vurgulayan Büyükağaoğlu, “Arada bir öğrencimiz sıkıldığında çok rahatlıkla okulumuzun yüzme havuzunu kullandı. Yoğun stresten kurtuldu. Biz genelde ’okul gibi okullar’ olarak biliniriz. Ders dışında çocuklarımız istedikleri etkinliklere katılabilirler. Örneğin her sene bir tiyatro şenliğimiz vardır. İsteyen tüm öğrenciler tiyatro etkinliğine katılabilirler. Tiyatro çalışması bir ekip çalışmasıdır ve öğrenciler ekip ruhunu kazanarak, arkadaşlarıyla paylaşmayı öğrenir. Her sene bir İngilizce müzikal sunarız. Bu, toplumda da öğrencilerimize farklı bir rahatlık getirebilir. Yüzme kulübümüz, basketbol, voleybol kulübümüz de var. Biz uluslararası çalışmalara da sürekli katılıyoruz. Bizim proje ekibimiz var. Yurt dışında yaptığımız her sunumda öğrencilerin özgüveni artar. Farklı dünya çocuklarını görür ve tanır. Dereceye giren öğrencilerim bu söylediklerimin tamamıyla birlikte sınava hazırlandılar. Bunun yanı sıra akademik olarak da çok güzel çalıştılar” ifadelerini kullandı.