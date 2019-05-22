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YSK’da gerekçeli karar için kritik gün

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.05.2019 11:51 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin gerekçeli kararı için kritik güne girdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin gerekçeli kararı için kritik güne girdi. Kararın gün içerisinde açıklanması bekleniyor.
YSK’nın gerekçeli kararı bugün açıklaması bekleniyor. Kurul, 6 Mayıs’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararı 7’ye karşı 4 oy ile vermişti. O günden bu zamana kadar iptal yönünde oy kullanan üyelerin gerekçeli kararı hazırlaması bekleniyordu. 7 üye hafta başında kararı hazırladı ancak muhalif kurul üyeleri, kararda ek gerekçeler olduğunu belirterek yeni bir süre talep etti. Kurul üyeleri, gerekçeli kararı okudu ve muhalefet şerhlerini güncelledi. Bugün kurulun toplanarak, gerekli tasnif ve imza işlemlerinin akabinde gerekçeli kararı kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.
Kurul, iptale ilişkin kısa kararını açıklamıştı. Kararda, "Bir kısım sandık kurullarının ilçe seçim kurullarınca kanuna aykırı oluşturulması ve bu hususun da seçim sonucuna müessir olması nedeniyle 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaliyle yenilenmesine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının iptaline, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin 23 Haziran 2019 tarihinde yapılmasına, kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmelerini yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir" denilmişti.

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