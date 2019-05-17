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YSK’da gerekçeli kararın Pazartesi açıklanması bekleniyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.05.2019 15:19 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için gerekçeli kararını Pazartesi günü açıklaması bekleniyor.YSK, 31 Mart tarihinde gerçekleştirilen İstanbul yerel seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti ve MHP’nin olağanüstü itirazları üzerine iptal etmişti.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için gerekçeli kararını Pazartesi günü açıklaması bekleniyor.
YSK, 31 Mart tarihinde gerçekleştirilen İstanbul yerel seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti ve MHP’nin olağanüstü itirazları üzerine iptal etmişti. YSK, iptale ilişkin kısa kararını açıklamıştı. Kararda, "Bir kısım sandık kurullarının ilçe seçim kurullarınca kanuna aykırı oluşturulması ve bu hususun da seçim sonucuna müessir olması nedeniyle 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaliyle yenilenmesine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının iptaline, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin 23 Haziran 2019 tarihinde yapılmasına, kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmelerini yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir" denilmişti.

Gerekçeli karar haftaya kaldı
Ancak YSK halen gerekçeli kararını yayınlamadı. Edinilen bilgilere göre gerekçeli kararın gelecek hafta Pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılacağı öğrenildi. YSK’nın bugün saat 14.30’daki toplantısında ise gündemdeki rutin konular görüşüldü.

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