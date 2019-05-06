HABER

YSK’da kritik mesai bugün başlıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.05.2019 09:38 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) AK Parti’nin İstanbul ve Büyükçekmece ile MHP’nin İstanbul ve Maltepe için yaptığı olağanüstü itirazlara dair nihai kararı bugün vermesi bekleniyor.YSK, İstanbul seçimine yönelik olağanüstü itirazları bugün gerçekleştireceği toplantıda ele alacak.

Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) AK Parti’nin İstanbul ve Büyükçekmece ile MHP’nin İstanbul ve Maltepe için yaptığı olağanüstü itirazlara dair nihai kararı bugün vermesi bekleniyor.
YSK, İstanbul seçimine yönelik olağanüstü itirazları bugün gerçekleştireceği toplantıda ele alacak. Toplantıda saat 14.30’da Başkan Sadi Güven Başkanlığı’nda 11 kurul üyesi ile bir araya gelecek. Toplantının ana gündemi İstanbul olacak. İstanbul’daki 39 ilçe seçim kurullarından iddialara ilişkin istenilen belge ve dokümanlar YSK’ya ulaştı ve evraklar dijital sisteme girildi. YSK’nın bu bilgiler doğrultusunda salt kurul çoğunluğunun yeterli oyu ile İstanbul için nihai kararı vermesi bekleniyor.
Süreç nasıl işledi
YSK, olağanüstü itiraz sürecine ilişkin mesaisini doldurmak üzere. Kurul 22 Nisan’da AK Parti’nin ve MHP’nin başta İstanbul, Büyükçekmece ve Maltepe itirazlarını gündeme almıştı. 23 ve 24 Nisan’da Kurul olağanüstü itirazlara ilişkin ara kararlarını açıklamıştı. Verilen ara karar çerçevesinde; 41 bin 132 kısıtlı seçmenin araştırılması istenmişti. Araştırma için 5 gün süre tanındı. Bu bilgilere ek olarak YSK, AK Parti’nin itirazları kapsamında 5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılmasını istedi. Araştırılacak rakam böylece 46 bin 447 oldu. Kurul, MHP’nin olağanüstü itirazları için Maltepe 1. ve 2. İlçe Seçim Kurullarından, MHP’nin sandık kurulu başkan ve üyeleriyle ilgili ileri sürülen iddialarında araştırılmasını da istedi. YSK tarafından verilen ilçe seçim kurullarına verilen 5’er günlük araştırma sürelerinin sonunda istenilen belge, döküman ve evraklar 39 ilçe seçim kurulu tarafından YSK’ya iletildi. Bu bilgiler ışığında kurul, İstanbul görüşmelerine yeniden başlayacak.

Neresi olduğunu tahmin edebildiniz mi? Burası şimdilerde İstanbul'un en kalabalık noktası Neresi olduğunu tahmin edebildiniz mi? Burası şimdilerde İstanbul'un en kalabalık noktası
Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!
Yıldırım'dan 'Süleyman Soylu mu aday olacak?' sorusuna yanıtYıldırım'dan 'Süleyman Soylu mu aday olacak?' sorusuna yanıt

En Çok Okunan Haberler

Yıldırım'dan 'Süleyman Soylu mu aday olacak?' sorusuna yanıt

Yıldırım'dan 'Süleyman Soylu mu aday olacak?' sorusuna yanıt

Trump'tan skandal açıklama! Gazze halkına böyle seslendi!

Trump'tan skandal açıklama! Gazze halkına böyle seslendi!

Caner Erkin'den flaş taç açıklaması!

Caner Erkin'den flaş taç açıklaması!

Bülent Yıldırım'a sert tepki!

Bülent Yıldırım'a sert tepki!

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

AK Partili belediye başkanı istifa etti!

AK Partili belediye başkanı istifa etti!

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Diğer Haberler
Bülent Arınç'tan Ekrem İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili dikkat çeken sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

İstanbul'da Süleyman Soylu mu aday olacak? Binali Yıldırım'dan açıklama

Yıldırım'dan 'Süleyman Soylu mu aday olacak?' sorusuna yanıt

Bülent Arınç: Gelişmelere bakılırsa parti kuracaklar gibi

Bülent Arınç: Gelişmelere bakılırsa parti kuracaklar gibi

Ekrem İmamoğlu'ndan 'İstanbul seçimleriyle' ilgili yeni açıklama!

İmamoğlu'ndan 'İstanbul seçimleriyle' ilgili yeni açıklama!

AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan İstanbul seçimleriyle ilgili açıklama

AK Parti'den İstanbul seçimleriyle ilgili flaş açıklama

Devlet Bahçeli'dan son dakika 'İstanbul' açıklaması

Devlet Bahçeli'dan flaş 'İstanbul' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.