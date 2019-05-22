YSK'dan 250 sayfalık gerekçeli karar

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- YÜKSEK Seçim Kurulu, (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, 754 sandık kurulu başkanının kanuna aykırı olarak belirlendiği belirtilerek, "Bu şekilde oluşan sandık kurullarının yaptıkları seçim, iş ve işlemlerine itibar edilemeyecek olması, sonuca müessir olay ve haller kapsamında değerlendirilerek seçimin neticesine müessir görülmüştür" denildi. Sayım döküm cetveli olmayan ve sandık kurulu imzası bulunmadığı için 'yok hükmünde' değerlendirilen 108 sandıkta ise 30 bin 281 seçmenin oy kullandığına dikkat çekildi.

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali ve yenilenmesi hakkındaki 250 sayfalık gerekçeli kararını yayımladı. 6 Mayıs'ta iptal edilen seçimin gerekçesinin yazımı 16 gün sürdü. YSK’nın gerekçeli kararında, İstanbul genelinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için toplamda 93 bin 558 kamu görevlisine ihtiyaç duyulduğu, İstanbul’da sandık kurullarında görev alabilecek durumda olan yaklaşık 220 bin kamu görevlisinin bulunduğu belirtilerek, "Bu itibarla 2 bin 333 sandıkta sandık kurulu üyeliklerinin belirlenmesinde Kanunun asıl hükmü olan 'kamu görevlileri arasından belirlenmesi' ilkesi gözardı edilerek, 298 sayılı Kanunun 23'üncü maddesinin son fıkrasındaki istisna hükmünün uygulanmasına bir gerekçe bulunmamakla birlikte, kanunda böyle bir istisnanın mevcut olması dikkate alındığında bu eksiklik, tek başına seçim sonucuna müessir olay ve hal kapsamında değerlendirilmemiştir" denildi.