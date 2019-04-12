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YSK'dan Ahmet Türk ve Keskin kararları

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2019 18:18 | Son Güncelleme

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), Mardin'de seçim yarışını ilk sırada tamamlayan HDP'li Ahmet Türk'e mazbatasının verilmesine, Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde de seçimin yenilenmesine karar verdi.

ANKARA, (DHA)- YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), Mardin'de seçim yarışını ilk sırada tamamlayan HDP'li Ahmet Türk'e mazbatasının verilmesine, Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde de seçimin yenilenmesine karar verdi.
Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışını, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde HDP adayı Ahmet Türk kazandı. AK Parti, seçim sonucuna itiraz ederek YSK'ya başvurdu. İtirazı değerlendiren YSK, Ahmet Türk'e mazbata verilmesine engel bir durum olmadığına karar verdi.
KESKİN'DE YENİDEN SEÇİM
YSK, Kırıkkale'nin Keskin ilçesi için de kararını verdi. Keskin'de resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, İYİ Parti adayı Necati Alsancak bin 806 oy, AK Parti adayı Dede Yıldırım bin 799 oy aldı. 7 oy farkla seçimi kaybeden AK Parti, seçimde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle YSK'ya başvurdu. YSK, Keskin'de seçimin yenilenmesine karar verdi.

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