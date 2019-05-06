YSK’dan Büyükçekmece ve Maltepe kararı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti’nin Büyükçekmece İlçe Belediye Başkanlığı ile MHP’nin Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin olağanüstü itirazlarını reddetti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 298 sayılı Kanunun 113. Maddesinin üçüncü fıkrası gereğince 11 üye ve tam sayıyla yaptığı toplantıda, AK Parti’nin Büyükçekmece İlçe Belediye Başkanlığı ile MHP’nin Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçiminin iptali talebiyle yaptığı olağanüstü itirazlarına ilişkin kararını açıkladı.

YSK’dan yapılan yazılı açıklamada, “Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Büyükçekmece İlçe Belediye Başkanlığı ile Milliyetçi Hareket Partisi’nin Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçiminin iptali talebiyle yaptığı olağanüstü itirazlarının reddine, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Büyükçekmece ilçesine, Milliyetçi Hareket Partisi’nin Maltepe ilçesine ilişkin yaptıkları itirazlarda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçiminin iptalini talep etmiş ise de Kurulumuzun, 6 Mayıs 2019 tarih, 2019/4219 sayılı kararıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline karar vermiş olduğundan, bu taleple ilgili olarak ayrıca karar verilmesine yer olmadığına, karar verilmiştir.” denildi.

