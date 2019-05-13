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YSK'dan CHP ve İYİ Parti'nin itirazına ret

13.05.2019 18:15 | Son Güncelleme

YSK, İstanbul'da ilçe seçimlerinin de yenilenmesi için CHP ve İYİ Parti tarafından yapılan itirazı reddetti.

YSK'dan CHP ve İYİ Parti'nin itirazına ret

24 Haziran seçimlerinin iptali talebini de kurul tarafından reddedildi.İstanbul'da seçimlerin tamamının iptal edilmesi için CHP ve İYİ Parti tarafından yapılan başvuru Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından reddedildi. Millet İttifakı çerçevesinde İstanbul'da CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen iki parti, YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi yönündeki kararının ardından ilçe seçimlerinin de iptalini istemişti. Talebin YSK tarafından oy birliği ile reddedildiği açıklandı.

24 Haziran itirazına da ret

YSK, 24 Haziran 2018'de yapılan Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin iptali için "tam hukuksuzluk" gerekçesiyle yapılan başvuruyu da reddetti. Seçim kurulu, İYİ Parti'nin Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde gerçekleşen ilçe belediye başkanlığı seçimlerinin iptali ve yenilenmesi yönündeki başvurusunu da kabul etmedi.

Kılıçdaroğlu: Farklı bir karar beklemiyorduk

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, YSK'nın kararı sonrasında yaptığı açıklamada, farklı bir karar beklemediklerini dile getirdi. "YSK kendisini reddeden bir kurul" sözleri ile Yüksek Seçim Kurulu'nu eleştiren Kılıçdaroğlu, "Yanlışlığı yargı kararı olarak bizim önümüze koyuyorlar. YSK'da yedili bir çete var, bunlar talimatla iş yapıyorlar. Talimatla karar veriyorlar" diye konuştu.

İYİ Parti lideri Meral Akşener ise parti olarak Ekrem İmamoğlu'nu desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu ve Akşener, yeni seçimlere ilişkin yol haritasını görüşmek üzere bugün bir araya gelmişti. Görüşme, İYİ Parti'nin Ankara'daki Genel Merkezi'nde gerçekleşti.

YSK, AKP'nin itirazı üzerine İstanbul'da büyükşehir seçimlerinin 23 Haziran'da bir kez daha yapılmasına karar vermişti.

DW/ÖA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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