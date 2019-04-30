HABER

YSK'dan HDP'nin itirazına ikinci ret

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.04.2019 16:13 | Son Güncelleme

YÜKSEK Seçim Kurulu'nca (YSK) Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilenlere mazbata verilmemesine ilişkin HDP'nin ikinci itirazı da reddedildi.

YSK'dan HDP'nin itirazına ikinci ret

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA) - YÜKSEK Seçim Kurulu'nca (YSK) Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilenlere mazbata verilmemesine ilişkin HDP'nin ikinci itirazı da reddedildi.
YSK, Sadi Güven başkanlığında saat 14.00'te toplandı. Toplantıda, KHK ile kamu görevinden ihraç edilen kişilerin belediye başkanı seçilmesinin ardından seçimi ikinci sırada bitiren adaylara mazbata verilmesi yönündeki YSK kararına, HDP'nin ikinci itirazı görüşüldü. YSK tarafından HDP'nin ikinci başvurusu da reddedildi. HDP'nin ilk itirazı da 18 Nisan'da karara bağlanıp, kabul edilmemişti.

FOTOĞRAFLI

Kimse bunu beklemiyordu! Bir anda peçelerle içeri girdiler ve...Kimse bunu beklemiyordu! Bir anda peçelerle içeri girdiler ve...
HDP Eş Genel Başkanı Temelli: YSK tuzak kurmuşHDP Eş Genel Başkanı Temelli: YSK tuzak kurmuş
İYİ Parti'de toplu istifa!İYİ Parti'de toplu istifa!

En Çok Okunan Haberler

Akşener: Soykırım iddiaları iftiradır! İktidarı destekliyoruz

Akşener: Soykırım iddiaları iftiradır! İktidarı destekliyoruz

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

İşte yıl sonu enflasyon tahmini!

İşte yıl sonu enflasyon tahmini!

Dilber Ay hayatını kaybetti! Herkes ardından bunu söyledi

Dilber Ay hayatını kaybetti! Herkes ardından bunu söyledi

Son dakika! Türkiye'den AB üyeliği ile ilgili flaş açıklama

Son dakika! Türkiye'den AB üyeliği ile ilgili flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı beraber saf tuttu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı beraber saf tuttu

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

Diğer Haberler
CHP'nin Kılıçdaroğlu saldırısına yönelik önergesine ret

CHP'nin Kılıçdaroğlu saldırısına yönelik önergesine ret

HDP Eş Genel Başkanı Temelli: YSK tuzak kurmuş

HDP Eş Genel Başkanı Temelli: YSK tuzak kurmuş

İYİ Parti Gaziemir İlçe Başkanı ve yönetimi istifa etti

İYİ Parti'de toplu istifa!

Kılıçdaroğlu'ndan Çubuk'taki saldırıyla ilgili dikkat çeken açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan Çubuk'taki saldırıyla ilgili flaş açıklama

Son dakika! Türkiye'den AB üyeliği ile ilgili flaş açıklama

Son dakika! Türkiye'den AB üyeliği ile ilgili flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.