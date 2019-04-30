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YSK’dan HDP’ye ikinci ret

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.04.2019 16:06 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), HDP’nin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilenlere verilmemesi kararlaştırılan mazbataların ikinci adaylara verilmesi yönündeki kararına yapılan ikinci olağanüstü itirazını da reddetti.Seçim genelinde kimi ilçelerde HDP’nin KHK ile ihraç edilmiş adayları birinci aday olarak çıkmıştı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), HDP’nin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilenlere verilmemesi kararlaştırılan mazbataların ikinci adaylara verilmesi yönündeki kararına yapılan ikinci olağanüstü itirazını da reddetti.
Seçim genelinde kimi ilçelerde HDP’nin KHK ile ihraç edilmiş adayları birinci aday olarak çıkmıştı. Kurul, KHK ile ihraç edilen belediye başkanı seçilmiş adaylara mazbata verilmemesi kararını vermişti. Onun yerine seçimlerde en çok rey toplayan ikinci adaya mazbata verilmesini belirtmişti. HDP, en çok oy alan ikinci adaya mazbata verilmesine de itirazda bulundu. Edinilen bilgiye göre YSK, bu itirazı da reddetti.

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