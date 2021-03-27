YSK’dan illerin çıkaracağı milletvekili sayısına güncelleme

Karara göre, dört ilin milletvekili sayısında değişikliğe gidilirken, İstanbul’un milletvekili sayısı 97’ye düşürüldü.Yüksek Seçim Kurulu (YSK) TÜİK’in 31 Aralık 2020 tarihli nüfus verilerini baz alarak illerin çıkarabileceği milletvekili sayılarını belirledi.

Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre, geçen yıla göre nüfusu 56 bin 725 kişi azalan İstanbul’un milletvekili sayısı 98’den 97’ye düşürüldü. İstanbul’un yanı sıra, Bayburt’un milletvekili sayısı 2’den 1’e düşürüldü. Mersin ve Tunceli’nin milletvekilleri ise birer milletvekili artırıldı. Buna göre, Mersin'in milletvekili sayısı 12'den 13'e, Tunceli'nin milletvekili sayısı ise 1'den 2'ye yükseldi.

Ankara, İzmir, Bursa’nın milletvekili sayısında değişiklik olmadı. Ankara 36, İzmir 28, Bursa 20, Antalya 17, Adana ve Konya 15’er milletvekili çıkarabilecek. Ankara’da 3, Bursa’da 2, İstanbul’da 3, İzmir’de 2 seçim çevresi bulunuyor.

DW /SÖ,BÖ

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