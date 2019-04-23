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YSK'dan İstanbul için ara karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 16:08 | Son Güncelleme

  Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin yaptığı olağanüstü başvurusunda ara karar verildi.

Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin yaptığı olağanüstü başvurusunda ara karar verildi. Kurul tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilenlerin oy kullanabileceği belirtilerek, İstanbul'da oy kullanan 41 bin 132 seçmenin incelenmesine karar verildi.

YSK, saat 11.00'de Sadi Güven başkanlığında toplandı. AK Parti'nin İstanbul seçimlerine ilişkin yaptığı olağanüstü başvuruyu inceleyen kuruldan ara karar çıktı. YSK, AK Parti'nin KHK ile kamu görevinden çıkarılan seçmenlerin oy kullanmaması yönündeki itirazını reddetti. YSK, bu kararıyla KHK'lıların oy kullanabileceğine hükmetti. AK Parti, dilekçesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde 14 bin 712 KHK'lının oy kullandığını kaydetmişti.

41 BİN 132 SEÇMENİN DURUMU İNCELENECEK
Öte yandan YSK, AK Parti'nin olağanüstü itiraz dilekçesinde yer alan kısıtlı, ölü ve engelli seçmenler olduğu iddiasını da mercek altına aldı. Kurul, verdiği ara kararında, toplam 41 bin 132 seçmenin ve memur olmayan sandık kurulu başkan ile üyelerinin araştırılması gerektiğini belirtti. AK Parti'nin itiraz dilekçesinde; 2 bin 308 kısıtlı, 1229 ölü seçmenin yerine oy kullanıldığı ve 10 bin 290 seçmenin hem cezaevlerinde hem başka seçmen listelerinde kayıtlı olduğu, 5 bin 287 hükümlünün İstanbul seçmen listesine yazıldığı ve İstanbul'daki yerleşim yeri adresi cezaevi olan 236 seçmenin tespit edildiği ve İstanbul genelinde 18 yaşın üzerinde zihinsel engeli bulunan 21 bin 782 kişinin seçmen listelerine yazıldığı kaydedilmişti.

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)

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