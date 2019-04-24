YSK'dan Maltepe kararı

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- YÜKSEK Seçim Kurulu, (YSK) MHP’nin Maltepe Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin yaptığı itirazda ara karar verdi. YSK, 970 kişinin kaymakamlık tarafından gönderilen liste dışından sandık kurulu başkanı ve üyesi olarak görevlendirildiği iddialarının araştırılmasına karar verdi.

YSK, Sadi Güven başkanlığında saat 14.00'te toplandı. Kurul bugün, MHP’nin Maltepe ve AK Parti’nin Büyükçekmece itirazlarını ele aldı. YSK, MHP’nin Maltepe Belediye Başkanlığı seçimleri hakkında yaptığı olağanüstü itiraz hakkında ara karar verdi. Kurul, MHP’nin dilekçesinde öne sürülen, 970 kişinin kaymakamlık tarafından gönderilen liste dışından sandık kurulu başkanı ve üyesi olarak görevlendirildiği iddialarının araştırılmasına karar verdi.

Ara karara göre, Maltepe 1 ve 2'nci İlçe Seçim Kurulları, sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin görevlendirilmelerine esas alınan listelerin hangi kurumlardan temin edildiğini YSK’ya bildirecek. Öte yandan, bu listeler dışında görevlendirme yapılmışsa hangi sebeple ve hangi kurumdan görevlendirme yapıldığı ve bu kişiler arasından mazeret bildirerek seçim günü göreve gelmeyen varsa bunların listesi YSK’ya iletilecek.