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YSK’dan Mühürlü Zarf Kararı

23.06.2019 16:44 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yanlış mühür basılan, mühürsüz veya birden fazla mühür basılan zarfların kullanıldığı oyların geçerli sayılmasını kararlaştırdı

YSK’dan Mühürlü Zarf Kararı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yanlış mühür basılan, mühürsüz veya birden fazla mühür basılan zarfların kullanıldığı oyların geçerli sayılmasını kararlaştırdı.

AKP’nin YSK temsilcisi Recep Özel ve CHP’nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu YSK’ya dilekçeyle başvuruda bulunarak, yanlış mühürlü, mühürsüz ya da birden fazla mühürlü zarfların geçerli sayılması talebinde bulunmuştu.

Her iki temsilci de, bazı ilçelerde milletvekili genel seçiminden kalan mühürlerin kullanılması gibi bazı karışıklıklar görüldüğünü ancak bunların seçmen iradesini engelleyecek nitelikte olmadığını belirtmişti.

Bunun üzerine toplanan YSK, başvuruları haklı bularak bu tür zarfların geçerli sayılabileceğine hükmetti. YSK kararında, “bazı ilçe seçim kurullarınca oy zarfları mühürlenirken ilçe seçim kurulu mührü ile birlikte milletvekili seçiminde kullanılan sandık kurulu mühürlerinin de ilçe seçim kurulu mührü yerine kullanıldığı ve bu mühürleme işleminin geçersizlik sebebi olmadığı yolunda ilçe seçim kurullarınca karar alınan oy zarflarının, başka ilçe seçim kurullarından temin edilen ilçe seçim kurulu mührü ile mühürlenmiş oy zarflarının, aynı mührün birden fazla basıldığı oy zarflarının, hem arka yüzü hem ön yüzü mühürlenmiş oy zarflarının” geçersiz sayılamayacağına oy çokluğuyla karar verildiği kaydedildi.

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