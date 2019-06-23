YSK'dan yayın yasağı kararı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarının 19.15'den itibaren yayınlanabileceğini duyurdu.

YSK'nın kararında, oy verme işleminin saat 18.00'den önce seçim çevrelerinde sona erdiği belirtilerek, Anayasa ve Seçim Yasaklarının verdiği yetkiye dayanılarak yayın yasağının saat 21.00'den 19.15'e çekilmesinin uygun görüldüğüne dikkat çekildi. Kararda, "Bu nedenle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuç sonuçlarının yayın ve basın kuruluşlarınca saat 19.15'den itibaren yayınlanabileceğine karar verildi" denildi.

ANKARA, (DHA)

