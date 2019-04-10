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YSK'dan Yusufeli ilçesi için iptal kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 20:59 | Son Güncelleme

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), Artvin'in Yusufeli ilçesinde iki kısıtlı seçmenin oy kullandığı, bu şekilde aradaki farkın bire indiği gerekçesiyle seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), Artvin'in Yusufeli ilçesinde iki kısıtlı seçmenin oy kullandığı, bu şekilde aradaki farkın bire indiği gerekçesiyle seçimlerin yenilenmesine karar verdi.
YSK, Artvin Yusufeli'nde seçimi 3 oy farkla AK Parti'nin adayı Eyüp Aytekin kazanmasının ardından CHP'den yapılan itirazı görüştü. İlçede iki kısıtlı seçmenin oy kullandığı, bu şekilde aradaki farkın bire indiği tespit eden yüksek kurul, seçimlerin iptaline karar verdi. Yusufeli ilçesinde seçimler 2 Haziran'da yenilenecek.

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)

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