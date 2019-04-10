YSK’dan Yusufeli ilçesindeki seçime iptal kararı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Artvin’in Yusufeli ilçesinde yapılan seçimleri iptal etti.

YSK, Artvin’in Yusufeli ilçesinde yapılan seçimleri CHP’nin itirazı sonrası, iptal edilmesine karar verdi. Kararda, seçimlerin 2 Haziran’da yeniden yapılacağı belirtildi. 31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Artvin’in Yusufeli ilçesinde yapılan ilk sayımlarda, seçimi 3 oy farkla AK Parti’nin adayı Eyüp Aytekin kazandı. CHP’nin adayı Barış Demirci ise Aytekin’den 3 oy daha az alarak seçimi ikinci sırada tamamladı.

YSK, CHP’nin seçim sonuçlarına itirazı üzerine yaptığı toplantıda itirazı değerlendirdi ve ilçede iki kısıtlı seçmenin oy kullandığını, bu şekilde aradaki farkın bire inmesi nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdi. Yusufeli ilçesi 2 Haziran’da yeniden sandığa gidecek.

