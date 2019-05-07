YSK'den İYİ Parti'nin başvurusuna ret

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İYİ Parti'nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilerek yenilenmesine ilişkin kararın yeniden değerlendirilmesi talebini reddetti.
Kurul toplantısında, İYİ Parti'nin İstanbul seçimlerinin iptal edilerek yenilenmesine yaptığı itiraz görüşüldü.
YSK, İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilerek yenilenmesine ilişkin kararın yeniden değerlendirilmesi talebini, kararın kesin olması nedeniyle reddetti.
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