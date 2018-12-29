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YSK'den özel televizyon ve radyolara ilişkin karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 10:15 | Son Güncelleme

YSK, 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında yasa gereği, ülke çapında yayın yapan özel televizyonlar ile radyoları belirledi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında yasa gereği, ülke çapında yayın yapan özel televizyonlar ile radyoları belirledi.

YSK'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Kararda, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'da seçimlerin başlangıç tarihinden oy verme gününün bitimine kadar özel radyo ve televizyon kuruluşlarının, yapacakları yayınlarda 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu'nun hükümlerine tabi olduğu hatırlatıldı.

Ayrıca, 298 sayılı Kanun'a göre, ülke çapında yayın yapan özel radyo ve televizyonların hangileri olduğunu belirlemeye YSK'nin yetkili olduğu kaydedildi.

Karar göre, Türkiye'de ve Türkiye'ye yönelik ülke çapında Türkçe yayın yapan özel televizyonlar şöyle:

"TV 41, TV 79, Tele 1, Mercan TV, KOZA, Manisa Medya TV, akit TV, Showmax, Show TV, Show Türk, TV 5, TV 19, 360 TV, Line TV, beykent, Ber TV, Berrak, Ülke TV, Lalegül, Hazan TV, Kanal 16, BRTV, K 15, tvt, Kanal 56, Haber Türk, Çay Tv, Kanal Fırat, ÇRT, Deha TV, Merkez TV, Pamukkale, 24, Diyar TV, Edessa TV, Kanal B, Kanal 23, CNN Türk, Yurt TV, Kanal D, teve2, Er, ert şah tv, Gaziantep Olay TV, Gelişim TV, haberglobal, BLD, Gonca TV, Flash TV, EM TV, GTV, Haberaks, Halk TV, Kanal 7, Hilal TV, HRT Akdeniz, FOX, Akrt, 38 Kent TV, FM TV, Kaçkar Yıldız, Aksu TV, Kanal 1, Kanal 32, Kanal 33, Kanal 43, T Türkiyem, Kanal 5, TV A, Beyaz TV, Kanal Çay, 60, Kanal 26, Karadeniz TV, Demokrat TV, Yeni Kocaeli TV, Kanal 42, Kon TV, TV 6, Kanal A, Kudüs TV, Bengütürk, KRT, TV 52, Köy TV, Mavi Karadeniz TV, 365, TV Kayseri, E Haber, Sivas SRT, Kanal Antalya, Kanal 3, Meltem TV, Eskişehir Süper TV, Mesaj, metro RTV, TV 1, Karadeniz Türk, TV8,5, TV 8, TV Net, NTV, doğal tv, Olay TV, Kanal G28, TV 100, 4 Eylül TV, Altaş TV, ORT Osmaniyem Radyo Televizyonu, Kadırga TV, Rumeli TV, k kardelen, Süper TV, Bursa TV, Adana TV, Rehber, Cem TV, Kaçkar TV, Ekintürk TV, Kanal 58, Ege Türk, Anadoluda Vuslat, Sun TV, Semerkand TV, Kanal M, Avrupa 7, Vizyon 58, AS TV, Eurostar, Star TV, Sun RTV, Yıldız EN, Tek Rumeli TV, Wm TV Woman Kadın, Günaydın TV, Kanal Tek, Tempo Türk, TYTTURK, TGRT Haber, TV 264, Ton TV, kanal ege, ATV, A Haber, ATV Avrupa, a2, C TV Türkiye, Güçlü, TVDEN, Ulusal 1, Kanal Urfa, Uzay Haber, Bakış TV, Vadim TV, Kanal V, DRT Denizli, Yaşam TV, 7/24, Kanal 68, Duru TV Hayatın Kalbi, TLC, DMAX."

Özel radyolar ise şunlar:

"Akra FM, Alem FM, Best FM, Habertürk Radyo, Radyo D, Erkam Radyo, Radyo 7, Siaray Türk Türkiye, Radyo Seymen, Uhud FM, NTV Radyo, Radyo Vatan, Semerkand Radyo, Show Radyo, TGRT FM, Vav Radyo, Radyo Turkuvaz, Radyo A Haber, Turkuvaz Aktif Radyo."

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Mahalli İdareler Genel Seçimleri ülke çapında yayın yapan televizyon ve radyolar Yüksek Seçim Kurulu

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