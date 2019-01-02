YSK'den seyyar sandık kararı

Yerel seçimlerde hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için yapılacak seyyar sandık başvurularında talep formu ile "engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu" veya "hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu" ibaresinin yer aldığı sağlık raporu ibraz edilmesi gerekecek.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 31 Mart mahalli idareler seçimlerine yönelik kararı, kurulun internet sitesinde yayımlandı.

Kararda, seçim takvimine göre hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin bir yakını tarafından "www.ysk.gov.tr" internet adresinden temin edilecek "seyyar sandık kurulu talep formu" ile 4-17 Ocak arasında ilçe seçim kurulu başkanlığı veya buraya gönderilmek üzere muhtarlıklara başvuru yapılması gerektiği hatırlatıldı.

Talep formu ile "engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu" veya "hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu" ibaresinin yer aldığı sağlık raporunun ibraz edilmesi gerektiği belirtilen kararda, bir önceki seçimde kalıcı olarak yatağa bağımlı olduğu tespit edilerek seyyar sandık seçmen listesine dahil edilmiş seçmenlerden yeniden sağlık raporu istenmeyeceği vurgulandı.