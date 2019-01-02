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YSK'den seyyar sandık kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 16:49 | Son Güncelleme

Yerel seçimlerde hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için yapılacak seyyar sandık başvurularında talep formu ile "engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu" veya "hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu" ibaresinin yer aldığı sağlık raporu ibraz edilecek - Sağlık raporlarında yatağa bağımlılığın tıbbi sebebinin, yatağa bağımlılığın kalıcı olup olmadığının, yatağa bağımlılığın süresinin belirtilmesi, raporların ıslak imzalı veya elektronik imzalı ve barkodlu şekilde düzenlenmesi gerekecek

Yerel seçimlerde hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için yapılacak seyyar sandık başvurularında talep formu ile "engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu" veya "hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu" ibaresinin yer aldığı sağlık raporu ibraz edilmesi gerekecek.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 31 Mart mahalli idareler seçimlerine yönelik kararı, kurulun internet sitesinde yayımlandı.

Kararda, seçim takvimine göre hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin bir yakını tarafından "www.ysk.gov.tr" internet adresinden temin edilecek "seyyar sandık kurulu talep formu" ile 4-17 Ocak arasında ilçe seçim kurulu başkanlığı veya buraya gönderilmek üzere muhtarlıklara başvuru yapılması gerektiği hatırlatıldı.

Talep formu ile "engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu" veya "hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu" ibaresinin yer aldığı sağlık raporunun ibraz edilmesi gerektiği belirtilen kararda, bir önceki seçimde kalıcı olarak yatağa bağımlı olduğu tespit edilerek seyyar sandık seçmen listesine dahil edilmiş seçmenlerden yeniden sağlık raporu istenmeyeceği vurgulandı.

Sağlık raporlarında yatağa bağımlılığın tıbbi sebebinin, yatağa bağımlılığın kalıcı olup olmadığının, yatağa bağımlılığın süresinin belirtilmesi, raporların ıslak imzalı veya elektronik imzalı ve barkodlu şekilde düzenlenmesi ve tereddüt halinde barkod kontrolünün ilçe seçim kurulu başkanlığınca yapılması gerektiği bildirildi.

Kararda, seyyar sandık kurulu seçmen listelerine, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerden sadece il ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin kaydedilebileceği, seyyar sandık kurulu seçmen listesine kaydedilen seçmenlerin büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği seçimleri için oy kullanabileceği, ancak muhtar, ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği seçimleri için oy kullanamayacağı ifade edildi.

Görme ve işitme engelli olan seçmenlerin sadece bu engelleri nedeniyle seyyar sandık kurulu seçmen listesine eklenemeyeceği bildirilen kararda, köyler ve beldelerde kayıtlı seçmenler ile 6360 sayılı Ondört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmiyedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında köy veya beldeden mahalleye dönüşen yerlerdeki seçmenlerin seyyar sandık kurulu seçmen listesine kaydolmak için talepte bulunamayacakları aktarıldı.

Kararda, bir sandıkta oy kullanacak azami seçmen sayısının otuz olarak belirlenirken, bu sayının üzerinde de seyyar sandık belirleme yetkisinin ilçe seçim kurulu başkanına ait olduğu kaydedildi.

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