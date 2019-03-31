HABER

YSK'den yayın yasağına uymayan kanallar hakkında suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 18:51 | Son Güncelleme

YSK, yayın yasağı kalkmadan seçimlerle ilgili yayına giren kanallar hakkında suç duyurusunda ve RTÜK'e ihbarda bulundu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yayın yasağı kalkmadan seçimlerle ilgili yayına giren kanallar hakkında suç duyurusunda ve RTÜK'e ihbarda bulundu.

YSK yetkilileri, Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin yayın yasağı henüz kaldırılmadan seçim sonuçlarıyla ilgili yayın yapan kanallar hakkında 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un yayın yasağına ilişkin 80'inci maddesi gereği savcılığa suç duyurusunda, RTÜK'e ise ihbarda bulunulduğunu bildirdi.

Kanunun "Yayın yasağı" başlıklı 80'inci maddesi, "Seçim günü saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin, yorum yapılması yasaktır. Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilir. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbesttir." hükmünü içeriyor.

YSK, daha önceki seçimlerde saat 21.00'den önce yayın yasağını kaldırıyordu.

PARTNERKıvanç Tatlıtuğ'un haciz davasında flaş gelişme!Kıvanç Tatlıtuğ'un haciz davasında flaş gelişme!
Trabzon'da seçim kavgası! Muhtara ateş açtılarTrabzon'da seçim kavgası! Muhtara ateş açtılar
Esenyurt'ta okulda yangın! Oy sayımı durdurulduEsenyurt'ta okulda yangın! Oy sayımı durduruldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yayın Yasağı YSK

En Çok Okunan Haberler

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Binali Yıldırım'ın benzeri okulu karıştırdı!

Binali Yıldırım'ın benzeri okulu karıştırdı!

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ellerini ayaklarını bağlayıp ilişki görüntülerini çektiler

Ellerini ayaklarını bağlayıp ilişki görüntülerini çektiler

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzon'da seçim kavgası! Muhtara ateş açtı

Trabzon'da seçim kavgası! Muhtara ateş açtılar

Esenyurt'ta okulda yangın! Oy sayımı durduruldu

Esenyurt'ta okulda yangın! Oy sayımı durduruldu

31 Mart seçim sonuçlarını böyle beklediler

İzmir'de oyunu kullanan sahile koştu

Cihanbeyli seçim sonuçları 2019: Konya ilinin Cihabeyli ilçesinde hangi parti, hangi aday?

Cihanbeyli seçim sonuçları 2019: Konya ilinin Cihabeyli ilçesinde hangi parti, hangi aday?

Karaman'da muhtar adayları birbirine girdi: 8 yaralı

Adaylar birbirine girdi! Yaralılar var

31 Mart seçimlerinde gezici sandık heyecanı! Onlarca vatandaş seyyar sandıklarda oy kullandı

31 Mart seçimlerinde sandık gidemeyenlerin ayağına geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.