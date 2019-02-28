YSK'nin basacağı oy pusulası sayısına tepki

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 31 Mart yerel seçimleri için basılacak oy pusulası sayısının ihtiyacın neredeyse 5 katı kadar olduğunu belirterek, "Bu ihtiyaç nereden kaynaklanmaktadır? Biz tabii ki bunların kullanılıp kullanılmadığını tutanağa bağlayacağız ama çöplerden atılmış, yakılmış, yakılmaya çalışılmış pusulalar bulduğumuz zaman da seçimlerin kirlenme ihtimali belirmiştir." dedi.

Emir, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Seçim Kanunu ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı gereğince alanlarda parti logolu afiş ve ilan kulanılmasının yasak olduğunu, buna rağmen Ankara'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti adayları Mehmet Özhaseki ve Veysel Tiryaki'nin afişlerinde parti logosu bulunduğunu belirtti.

Bu konudaki şikayetlerini 18 Şubat'ta Ankara Valiliği'ne ilettiklerini aktaran Emir, "Sayın Vali'den bugüne kadar bir cevap bile alamadık. Sayın Vali'ye sesleniyorum: Kendisi devletin valisidir, AKP ve sarayın valisi değildir. Bir an evvel kendisine gelmelidir, hukuku uygulamalıdır. Kanunlar son derece açıktır. Bu afişlerin ve reklamların asılması kanunların çiğnenmesidir. Bu durumda da görev valiye düşmektedir ama vali maalesef sus pus durumdadır." diye konuştu.