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YSK'nin İstanbul kararının gerekçesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.05.2019 21:04 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "Metni görmeden bir şey söylemem şu aşamada doğru olmaz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararının gerekçesinin açıklanmasıyla ilgili, Parti Genel Merkez'inde durumu değerlendireceklerini belirterek, "Metni görmeden bir şey söylemem şu aşamada doğru olmaz." dedi.

Kılıçdaroğlu, Elmadağ Belediyesinin Elmadağ Kültür Merkezi'nde düzenlediği iftar programından ayrılırken gazetecilerin YSK'nin İstanbul gerekçesine ilişkin sorusunu yanıtladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile görüştüğünü, Öztrak'ın bir basın toplantısı düzenleyeceğini ifade ederek, "Ben de şimdi Genel Merkeze gidiyorum. Orada arkadaşlarla görüşeceğiz, durumu değerlendireceğiz. Metni görmeden bir şey söylemem şu aşamada doğru olmaz." diye konuştu.

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