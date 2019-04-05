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YSK'nin İstanbul kararları

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 11:32 | Son Güncelleme

YSK, İstanbul Maltepe'de tüm oyların, Beyoğlu'nda ise geçersiz oyların sayılmasına karar verdi - Sancaktepe'de, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Sancaktepe İlçe Belediye Meclis Üyeliği seçimine ait oy pusulalarının tamamının sayılması talebi reddedildi - Çekmeköy'de, İlçe Seçim Kurulunun inceleme süresinin dolmasına az süre kalması nedeniyle personel artırımı yapılarak sayımın bitirilmesine karar verildi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin İstanbul'da Maltepe, Beyoğlu, Sancaktepe ve Çekmeköy'deki itirazları karara bağladı.

YSK, İstanbul İl Seçim Kurulu kararlarına yapılan itirazları görüşmek için dün gece toplandı.

AK Parti'nin itirazı üzerine, Maltepe 2. İlçe Seçim Kurulunca tüm sandıklarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının tümünün sayılmasına karar veren YSK, AK Parti YSK temsilcisi Recep Özel'in bir başka başvurusu üzerine Maltepe 1. İlçe Seçim Kurulunca da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının tümünün sayılmasını kararlaştırdı. YSK, ayrıca MHP Maltepe İlçe Başkanı Mesut Kamburoğlu'nun yaptığı iki ayrı başvuruda, Maltepe 1 ve 2. İlçe Seçim Kurulunca Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin oy pusulalarının sayımına karar verdi.

Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu, geçersiz oyların yeniden sayım talebini reddetmiş, İstanbul İl Seçim Kurulu, 4 Nisan'da Beyoğlu İlçe Seçim Kurulunun bu kararını kaldırmıştı. CHP, İl Seçim Kurulu kararının durdurulması talebiyle YSK'ye başvurdu. YSK, Beyoğlu 1. ve 2. İlçe Seçim Kurulunca tüm oyların sayımına fiilen başlanmış olması nedeniyle itirazı reddetti. Böylece Beyoğlu'ndaki geçersiz oylara ilişkin sayım işlemleri devam edecek.

Sancaktepe seçim sonuçlarına yapılan itiraz üzerine Sancaktepe 1. İlçe Seçim Kurulu, sadece ilçe belediye başkanlığı seçimine ait oy pusulalarını yeniden saymıştı. AK Parti, Sancaktepe'deki Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclisi üyeliğine ait oy pusulalarının da sayılması talebiyle YSK'ye başvurdu. Kurul, Sancaktepe 1. İlçe Seçim Kurulunun uygulamasında kanunsuzluk bulunmadığından talebi reddetti.

Çekmeköy'de ise AK Parti'nin itirazı üzerine, geçerli ve geçersiz tüm oyların sayımına başlanmıştı. Ancak İlçe Seçim kurullarının itiraz üzerine karar vermesi için yasa gereği verilen süre dolmak üzere olduğundan yapılacak işlem hakkında Çekmeköy İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı YSK'ye görüş sordu. YSK, sayım döküm işlemlerinin aralıksız ve açık olarak gerçekleştirilmesine, sayım döküm işlemlerinin en kısa sürede tamamlanması için ilçe seçim kurulunca yeterli personelin görevlendirilmesine ve sayım döküm işlemlerinde adayların, siyasi parti temsilcilerinin ve müşahitlerin hazır bulunabileceğine karar verdi.

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