YSK'nin İstanbul seçimlerine ilişkin kararı

"Seçimler esnasında ve sonrasında, tespit ettiğimiz bazı usulsüzlükler, yanlışlar, hileler, şaibeler dolayısıyla hukukun verdiği bütün süreçleri partimiz takip etti. İlçe, il seçim kurullarındaki süreçler tamamlandı ve nihayet YSK'ye bu konu getirildi. Uzun bir süreden beri de YSK gerekli çalışmaları, araştırmaları yapıyordu. Nihayet bugün elde edilen, hazırlanan rapor görüşüldü. Seçimlerin yenilenmesine, tekrar edilmesine karar verdi.

YSK'nin yazılı kararı, resmi açıklaması, henüz yayınlanmadı. Dolayısıyla gerekçeleri, ne olduğunu şu anda bilmiyoruz. Bu konuda bir açıklama yapmak doğru olmaz. Tekrar edilecek seçimler 23 Haziran tarihinde yapılacak. İstanbul için, İstanbullular için hayırlı, uğurlu olsun. Baştan beri söylediğimiz bir şey var; Türkiye bir hukuk devleti. Dolayısıyla hukukun içinde seçimin patronu olan YSK kararını vermiştir. İki karar söz konusuydu ya iptal edilmesi ya da reddedilmesi. Baştan beri şahsım da rakibim de YSK'nin kararının bağlayıcı olduğunu ve herkes için geçerli olacağını ifade etmiştir. İstanbulumuz için hayırlı uğurlu olsun."

YSK'nın, kararı, sandık kurulu başkanı ve üyelerinin, kanunun açık hükmüne rağmen, kamu görevlisi olmaması nedeniyle aldığının belirtilmesi üzerine Yıldırım, "Bu açıklamanın yeni olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla YSK'nin tam kanunsuzluk halini, tespiti, bu seçimlerin tekrar edilmesi için önemli bir sebep teşkil ettiği anlaşılıyor." ifadelerini kullandı.

"Bu durumda adaylığınız için devam diyebilir miyiz?" sorusuna Yıldırım, "Bu seçimlerin tekrarının anlamı şudur; aynı seçmen listeleriyle, aynı adaylarla seçime gidilmesidir. Onun istisnası herhangi bir şekilde vefat olması durumunda yeni aday gösterilebilir. Bu işin hukuki yanıdır. Siyasi yanı da şudur, biz başından beri İstanbul'a, İstanbullulara hizmet etmek için bu yola girdik. İnşallah bu kararımız, yenilenecek seçimlerde de devam edecek. İstanbullulara en güzel hizmeti yapmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." yanıtını verdi.