YSK'nin İstanbul seçimlerine ilişkin kararı

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

"Yeni dönemde nasıl bir kampanya İstanbulluları bekliyor, yol haritası belli mi?" sorusuna karşılık Yıldırım, olayın daha çok taze olduğunu, bunları parti kurullarında, teşkilatlarla konuşacaklarını, ona göre kampanyanın çerçevesini belirleyeceklerini belirtti.

Yıldırım, gerginlikten, ayrıştırmadan değil, kucaklamaktan, birleştirmekten yana olduklarını dile getirerek, "Bu ülke hepimize yeter. Bu ülkedeki farklılıklarımız, bizim zenginliğimizdir. Her türlü düşünce, her türlü inanış, her türlü yaşayış bu güzel şehrin, dünya şehri İstanbul'un en önemli zenginliğidir. Bu hassasiyetlerimize bundan önce olduğu gibi bundan sonra da dikkat edeceğiz, 15 milyon İstanbulluyu kucaklayacağız, birleştireceğiz ve İstanbul'a yapacağımız hizmetleri onlarla paylaşacağız, desteklerini isteyeceğiz." diye konuştu.

Bir gazetecinin, "YSK, mazbatanın iptali yönünde de bir karar verdi. Siz ilk günden beri 'sükunetle sonucu beklemek gerekir' dediniz. İstanbul'da 10 milyon seçmen vardı, 2 milyona yakın seçmen sandığa gitmemişti ki sonuçlar birbirine çok yakındı. Bu sefer belki de herkesin içine sinecek bir seçim olabilecek diyebilir miyiz?" sorusu üzerine Yıldırım, şunları kaydetti: